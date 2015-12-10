亚股因油价疲弱增强经济成长忧虑而下跌 欧元持坚

路透东京/新加坡12月10日 - 亚洲股市周四下跌，因油价走软继续增强全球成长忧虑；与此同时，欧元守住涨势，此前决策者对欧洲央行将进一步宽松的预期泼了一瓢凉水。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 .MIAPJ0000PUS下跌0.2%。

日股日经指数.N225下跌1.3%至五周低位；澳股跌1.5%。

中国和印尼股市逆势上涨，沪深300指数.CSI300上涨0.7%，雅加达综合指数.JKSE则升0.2%。

风险资产市场持续以油价马首是瞻。布兰特原油价格在亚洲盘小涨至每桶40.44美元，但仍接近周三创下的七年低位39.57美元。

“资金出走的过程，可能是由美联储下周行动前的不安气氛所带动，加上被视为未来经济活动晴雨表的油价走软，”hite Funds Management主管Angus Gluskie表示。

汇市方面，欧元兑美元下跌0.1%至1.1010美元，隔夜曾升至一个月高点1.1044。

由于欧洲央行上周货币宽松措施的力度远远不及预期，欧元已因此受到支撑。欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼周三的讲话又暗示，市场未能正确评估欧洲央行发出的信号。这令欧元获得了进一步的提振。

亚洲市场波动较大的货币为澳元。澳洲之前公布的报告显示，11月就业人口增加7.14万人，失业率降至19个月低位5.8%。而10月增加了5.61万人。两个月份的数据相加起来，创下28年来最高的两个月合计增幅。[nL3S13Z1IV] 该报告推动澳元大幅上涨。

摩根大通分析师Tom Kennedy表示：“连续两个月数据非常之好，不过情况很难就此明确，因为经济成长仍然相当疲软。”

尽管该数据的可靠性依然存疑，但澳元上涨0.9%至0.7300美元。

新西兰元亦上涨，新西兰央行周四稍早虽降息，但称应该不用进一步放宽政策。

新西兰元兑美元报在0.6730，此前一度上涨超过1%，以此对央行声明做出回应。

“新西兰央行声明后的汇价波动显示，令市场更感意外的是新西兰央行淡化前瞻引导，并将焦点放在上档风险，作为反对降息的理由，”花旗亚洲G10汇率策略主管Todd Elmer表示。

中国人民币下跌，此前中国人民银行将汇率中间价连续第二天设在逾四年低点，这是人民币纳入国际货币基金组织(IMF)一篮子货币之后允许汇率悄悄贬值的一个迹象。

中国人民银行人民币兑美元中间价为6.4236，比上日中间价6.4140跌0.1%。现汇人民币兑美元开盘报6.4300，为8月12日以来最低，现报6.4385，上日收盘报6.4280.

美元兑日圆报121.63，隔夜曾跌至一个月低点121.07，因大宗商品价格下跌，日圆吸引避险买盘。

美元兑欧元和日圆均处于守势，美元指数盘旋在隔夜所及一个月低点97.223附近。

油价下跌及美股下挫促使资金流向避险公债，美国公债收益率因此下跌，也损及美元。

标普500指数.SPX追随大宗商品跌势，周三收低0.8%，道琼工业指数.DJI下挫0.4%，Nasdaq指数.IXIC跌1.5%。

汤森路透核心商品CRB指数周三触及13年新低，凸显大宗商品市场普遍处境艰难。(完)