美联储升息提振亚股及美元上扬 但油价进一步承压

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透悉尼12月17日 - 亚洲股市周四上扬，投资者认为美国升息标志着美联储对这个全球最大经济体具有信心，这提振美元走高，并进一步加重油价所面临的压力。
中国亦允许人民币在岸市场汇率连续第10个交易日下滑，触及2011年6月以来最低水平。人民币的稳步下滑反过来又给其他亚洲国家带来本币贬值压力，因后者要通过贬值来保持竞争力。
美联储升息25个基点的决定是近10年来的首次加息，围绕此次行动的信息沟通也较多。所以一些人士松了口气，认为在等待了几个月后，一切终于尘埃落定。
“各类资产都没有出现剧烈波动，美联储肯定会很高兴，”德意志银行全球外汇负责人Alan Ruskin称。
Ruskin指出，仍然认为市场能够有一波有利风险资产的涨势，即使3月升息的机率明显高于市场已消化的程度。
日股日经指数.N225大涨2.4%，周二扬升2.6%。澳洲股市攀升1.7%，沪综指.SSEC涨1.1%。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上扬0.9%。
美股道琼工业指数.DJI周三上涨1.28%，标准普尔500指数.SPX收高1.45%，Nasdaq指数.IXIC涨1.52%。
美联储主席叶伦称，未来紧缩步伐将是“循序渐进的”，而且在此之前通胀率须像长期预估那样最终走升。此番表态令市场安心。
美联储官员的利率预估略高于许多人的预期。明年联储料将进一步加息100个基点，利率水平最终将达到3.5%。
联邦基金利率期货<0#FF:>应声下跌，2016年12月合约暗示利率届时仅为0.83%，远低于联储青睐的1.25-1.5%的区间。
美国公债市场波动也不大，虽然两年期公债收益率(殖利率)US2YT=RR触及2010年4月以来最高，但总共仅上涨4个基点至1.009%。
这使得美国与德国两年期公债DE2YT=RR的利差扩大至132个基点，为2006年底以来最阔，对美元有利。
美元指数.DXY上涨0.9%至98.839，有望再试100.00整数关卡附近的强劲阻力。
欧元兑美元从美联储发布声明后所及的1.1000美元下跌，目前跌至1.0848美元，美元兑日圆则涨至122.57日圆。
澳洲西太平洋银行(Westpac Bank)外汇分析师Richard Franulovich提到，历史上看美联储展开收紧周期时美元倾向于下跌。但他怀疑这是否能持续，因其他主要央行大部分还处在宽松政策模式。
“鉴于有利的油价基期效应将使通胀提高近1个百分点，加上今年可能逢暖冬，美联储可能早在3月就继续升息，”Franulovich称。
“在2016年，我们应该会看到美元逐渐恢复较长期的上涨趋势。”
这样将进一步利空大宗商品，使之以其他货币计价时更加昂贵。
期铜CMCU3下跌0.3%，年内至今已跌掉27%。
周三重启跌势的油价表现受抑，美国政府公布原油库存意外大增后，油价一度下跌5%之多。
布兰特原油LCOc1每桶续跌0.1美元至37.27美元，周三跌1.16美元。美国原油CLc1小涨0.02美元，至每桶35.54，但上日重挫4.9%。(完)
(编译 刘秀红/徐文焰/孙国玉/陈宗琦；审校 王洋/蔡美珍/王兴亚/王丽鑫/戴素萍/许娜)
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