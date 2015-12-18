亚洲股市下跌 但有望维持周线涨势

路透东京/新加坡12月18日 - 亚洲股市周五追随美股隔夜走势而下跌，但仍有望实现一周上涨；美国启动近10年来首次加息以及人民币贬值成本周两大主题。

美国和其他国家货币政策走向分化已呈扩大态势，台湾央行周四出人意料地进行了今年第二次降息，并表示将维持宽松货币政策，以帮助台湾贸易导向型经济在全球需求前景恶化的情形下实现增长。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌0.4%，但周线仍可能上涨1.6%。

台湾股市下挫0.6%，周内涨幅缩减至1.9%。台币兑美元自昨日收盘33.035一度升至32.889台币，此前台湾央行意外再度降息半码。

“美联储开启升息周期引发的全球宏观变动正在全球慢慢呈现出来，”IG旗下市场分析师Angus Nicholson在客户报告中称。

“美联储决定公布后，一些央行就采取了行动：台湾降息，香港和墨西哥均升息，阿根廷取消外汇管制从而导致披索贬值30%。”

日经指数.N225小幅下跌约0.2%，有望录得0.4%的周线涨幅，投资者等待今日稍晚日本央行政策会议的结果。

市场广泛预期日本央行政策制定者会暂停扩大其大规模刺激计划。

在政策检视结果出炉前，美元兑日圆小跌约0.1%至122.46，本周累计涨逾1.2%。

远期外汇市场预计，在美联储升息决定后下跌的多数新兴市场货币会在明年进一步走软。

一年期无本金交割远期外汇(NDF)显示，包括印尼卢比、印度卢比、马币(林吉特)和泰铢在内的货币将走软。

美元指数.DXY下跌约0.3%至99.968，周四跳涨1.2%，创下逾一个月来最大单日涨幅。本周美元指数上涨约1.4%。

人民币兑美元周五走强，此前至周四止连续10个交易日下跌，为央行引导人民币走跌以来最长的连跌纪录。

市场开盘前，中国人民银行将人民币汇率中间价设在6.4814，上日中间价为6.4757。现汇市场开盘报6.4870，0306GMT时在6.4832交投，上日收盘价报6.4837。

欧元兑美元上涨约0.2%至1.0841，但本周以来下跌超过1.3%。

美股周四下跌，因原油期货继续在数年低位徘徊，受供应过剩及美元在美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三升息后走强影响。

亚洲时段美国原油期货CLc1续跌，下跌0.2%至每桶34.89美元。

布兰特原油LCOc1周四收位较2004年低点每桶36.40美元高不到1美元。周五反弹，上涨0.1%至每桶37.10美元。

金价较周四小幅上涨，在美联储升息后，金价昨日曾创下五个月来最大单日跌幅。

现货金XAU=小涨0.3%，周四下跌2%，周线下滑1.9%，为六周来最差周度表现。(完)