亚洲股市微升油价下跌 主要货币在窄幅区间波动

路透悉尼/新加坡12月21日 - 亚洲股市周一开局低迷后上扬，无视之前美股跌势；布兰特原油价格逼近2004年以来低点，因对全球供应过剩疑虑再现。

0245GMT，布兰特原油LCOc1报每桶36.47美元，因全球产量仍保持在或接近纪录高点，而且美国上周加息后美元走强，打压需求。隔夜市场布兰特原油触及七年低点36.32美元。

若跌破36.20美元，则布兰特原油期货将重返2004年低点。美国原油CLc1跌0.25美元至每桶34.48美元，接近上周五触及的2015年低点。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS涨0.1%，投资者在节日周普遍缺乏兴趣。

“随着今年最后两周临近，年末有限的流动性受到关注，”荷兰国际集团驻新加坡的市场分析师Bernard Aw在报告中表示。

“如今，并没有多少数据可以推动亚洲市场，因此市场人士可能会离场观望，力求辨明行情。”

中国沪深300指数.CSI300上涨1.7%，香港恒生指数.HSI涨0.4%。

澳洲主要股指跌0.3%，日经指数.N225延续周五跌势，下跌1.7%。

日本股市周五尾盘受到打击，因日本央行之前宣布对其大规模刺激进行进行一定调整，但并未扩大资产购买规模，令期待央行推出更激进举措的人士感到失望。

但这推动日圆全线上扬，日圆兑美元出现剧烈震荡。美元兑日圆JPY=跌至121.14日圆，周五触及123.58。

由于市况淡静，欧元兑美元EUR=几无变动，美元指数.DXY亦持稳。

美国股市上周以动荡走势收尾，股票和指数期货到期带来大量成交量。

道琼工业指数.DJI周五收跌2.1%，标准普尔500指数.SPX下挫1.78%，Nasdaq指数.IXIC下滑1.59%。这三大股指周线分别下跌0.8%、0.3%和0.2%。

资金逃离股市，利好避险债券。长期美国公债尤其受到追捧，因投资者押注美联储在上周升息后，已经大幅超前于通胀预期。

股市走弱亦令黄金受益。金价守住上日的较大涨幅，帮助收复上周美国升息后的部分跌幅。

现货金XAU=升至1,068.46美元，上日上涨1.4%。

但其它大宗商品表现不佳。伦敦期铜小跌，因需求低迷的影响盖过了中国冶炼商考虑加大减产力度的消息。

三个月期铜跌0.3%至每吨4,673美元，徘徊在11月所及六年半低位附近。

石油及其他大宗商品价格走软、以及中国等主要出口国闲置产能越来越多的全球背景为通胀放缓表现之一。

未来五年的通胀预期指数USIL5YF5Y=R本月明显下滑，从2.24%高位降至2.11%。

由此引发的长期美债涨势令收益率曲线趋平，其中两年期美债收益率US2YT=RR与10年期美债收益率US10YT=RR之差收窄至123个基点，创2月初以来最小。

收益率曲线趋平不利于银行获利，可能也是美国银行类股上周尾端大幅下滑的原因之一。上周五标准普尔500指数各分项指数中，金融类股指数.SPSY的表现最差。(完)