亚洲股市小涨 原油扳回些许跌幅

路透东京12月22日 - 亚洲股市周二小幅上涨，尾随美股涨势，且受助于近期疲软油价有所稳定，不过周末假日来临前的审慎情绪使涨势受限。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS小涨0.1%，隔夜美股上涨，摆脱上周颓势。澳洲S&P/ASX 200指数上涨0.3%。

中国股市沪深300指数.CSI300跌0.3%，沪综指.SSEC跌0.2%，两指数均回吐上日的部分涨幅。

日股日经指数.N225跌0.1%，但脱离盘中低点。

“市场人气目前或将取决于油价走势，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。

美国和多数欧洲股市周五都因圣诞节休市。圣诞节在日本不是公共假日，日本股市周三将因天皇诞辰纪念日休市。

美国原油期货CLc1延续稍早涨势，上涨约0.7%至每桶36.06美元，自上日所及低点33.98拉升。

布兰特原油期货LCOc1涨0.3%至每桶36.46美元，周一曾下挫至2004年7月以来最低的每桶36.04美元，因气温较正常温暖导致取暖油需求下降。

除了供应过剩，原油价格也随着本月稍早美元升值而下跌。由于油价以美元计价，因此美元升值将令持其他货币买家的购买成本上升。

“油价可能跌破每桶30美元，但这个价位以下的跌势有限，而且我们预期油价到年底将落在接近40美元的价位，”纽约BK Asset Management外汇策略董事总经理Kathy Lien表示，“当美元升至高点，商品价格将会落底。”

她在报告中表示，长期而言，“中国聚焦于内需，应有利于能源价格。”

美元指数.DXY小升约0.1%至98.437，但仍低于周四所及两周高位99.294。

美元兑日圆JPY=EBS上涨约0.1%至121.26，欧元兑美元与纽约尾盘几近持平，报1.0914。

欧元周一在空头回补支撑下走高，此前西班牙在周末举行大选，但没有一个政党取得绝对多数票数。

现货金XAU=近期上涨后暂时歇息，目前小跌约0.1%至每盎司1,076.88美元，周一和上周五分别上涨1.2%和1.4%，因投资者在假期前回补空仓。(完)