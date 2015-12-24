亚洲股市涨至两周半高点 跟随隔夜美股涨势

* 原油价格在淡静交投中反弹

* 日股日经指数上扬

* 美元下滑，陷于近期交投区间

* 美股已连涨三日

路透东京12月24日 - 亚洲股市周四攀升至两周半高点，受美国股市涨势以及原油价格反弹的提振。圣诞假期前夕市场交投清淡。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS涨0.7%，美股周三连续第三日上涨。

既然本月美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息悬念已解除，投资者开始预测2016年的美联储收紧步伐、以及升息对全球其它地区的影响。

澳洲股市因平安夜提前休市，收盘涨1.3%。而韩国综合股价指数.KS11盘中涨0.3%。

“在美联储会议之后，市场人气取决于原油和大宗商品价格的走势，”现代证券的股票分析师Bae Sung-young说道。

美国原油期货CLc1涨0.6%至每桶37.71美元，布兰特原油期货LCOc1亦涨0.6%至每桶37.58美元。两个合约周三均在清淡交投中上涨逾1美元。布兰特油价曾在周二触及2004年7月以来最低水平。

日本股市日经指数.N225上涨0.3%，周三因天皇生日的假日而休市。

日本内阁周四批准创纪录的2016财年预算案，冀望经济增长加快和税收增加，助其实现振兴经济和控制庞大公共债务的目标。

稍早公布的日本央行11月会议记录显示，许多央行审议委员对薪资与资本支出增长缓慢感到不满，但乐观地认为一旦新兴经济体状况改善，企业就将开始增加支出。

“尽管日本央行进一步宽松政策的大门仍然敞开，但总裁黑田东彦最近的讲话暗示，扩大资产购买计划的门槛很高，因为黑田东彦相信能在政策期间内实现2%的通胀率目标，”DailyFX外汇分析师David Song在报告中写道。

美国周三公布的数据好坏不一，未给市场带来真正指引。美国11月核心资本财订单下降0.4%，但个人所得连续第八个月增长，12月消费者信心触及五个月高位。

美元指数.DXY小跌0.2%至98.134，低于上周四美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息后所及高点99.294。

美元兑日圆JPY=下跌约0.3%至120.62日圆，脱离上周五所及高点123.49日圆。

欧元兑美元EUR=涨约0.2%至1.0937美元。

现货金XAU=涨0.4%至每盎司1,074.45美元，之前两个交易日均下跌。金价今年迄今仍累计下跌逾9%，受美联储升息前的头寸调整拖累。(完)