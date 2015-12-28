亚洲股市下跌 但日股在油价反弹的支撑下逆势上扬

路透东京12月28日 - 亚洲股市周一下跌，在年底清淡交投中缺少明确的方向性指引，不过在原油价格从数年低点反弹的支撑下，日股勉强录得涨幅。

由于欧洲、北美以及亚洲部分市场周五因圣诞节假期休市，各类资产市场投资者都缺少一些往常的指引。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS回吐早先温和涨幅，最新跌0.2%；该指数今年累计跌幅可能在11%。

沪综指.SSEC周一早盘上涨0.1%，恒生指数.HSI跌0.4%，韩国综合股价指数.KS11跌1%。

韩国三星集团关联公司股票下跌，此前三星集团周日表示，旗下电池生产企业三星SDI(006400.KS)将出售价值6.22亿美元的三星物产(028260.KS)持股，以满足监管机构的要求。

日经指数.N225涨0.2%，因国际油价反弹，帮助抵消了令人失望的工业生产和零售销售数据的影响。

“生产和零售数据令人失望，破灭了日股今年冲高的机会，”Tyton Capital Advisors联席执行董事Martin King表示。

“不过年末时油价持稳在接近40美元的水平，给能源公司一些喘息，助日股2015年收官在19,000点水平。”

日经指数料连续第四年录得涨幅，这一定程度上要得益于首相安倍晋三恢复景气的政策。

美国油价上周上涨，得益于库存下降、开采活动减少以及解除出口禁令。美国原油CLc1微跌0.6%至每桶37.87美元，上周跳涨近9%，摆脱2009年2月以来低点33.98美元。

布兰特原油期货LCOc1上周亦上涨近3%，脱离11年低位。最新报每桶37.74美元，日内跌0.4%。

不过受厄尔尼诺天气模式影响，今年冬季要比往常温暖，意味着取暖所用原油的需求将可能减少。分析师也在评估天气模式所带来的更广泛的经济影响。

“美国今年的冬季气温处于纪录高位，关注明年第一季的经济活动是否会因此受到负面影响，”巴克莱驻东京首席日本外汇策略师Shinichiro Kadota称。

“与楼市和民间消费相关的美国数据容易受到冬季天气的影响，需要加以关注，”Kadota称。

美元兑日圆报120.38日圆，在上周五触及的两个月低点120.05附近波动。美元失去了一些动能，因投资者在美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月升息后获利了结。

上周公布的美国雇佣成本指数弱于预期，这也拖累了美元。汇市目前继续关注即将公布的美国数据，以判断美国经济是否足够强劲，能承受2016年进一步升息。

欧元兑美元EUR=持平于1.0973美元，过去两日一直在1.0944-1.1000之间窄幅波动。

澳元兑美元AUD=D4跌0.2%至0.7274美元，但仍距离上周五触及的两周高点0.7295不远。澳洲相对较高的收益率近来对澳元有利。(完)