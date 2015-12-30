亚洲股市回吐稍早涨幅 因原油价格反弹之势消退

* 在隔夜上涨上，原油价格又因供应过剩担忧承压

* 美股强劲上涨，受科技类股拉动

* 美债收益率上升给美元带来支撑

路透东京12月30日 - 亚洲股市周三回吐稍早涨幅，因近期受打击的原油期货再遭抛盘，令投资者变得谨慎。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS回吐盘初涨幅，最新小跌0.1%，月线料将持平，本年则可能录得12%的跌幅。

美国原油期货CLc1下滑1.8%至每桶37.19美元，布兰特原油LCOc1跌1.2%至37.32美元。隔夜市场这两个指标油价均跳涨3%，因天气降温预报令人寄望原油需求增大。

但美国石油协会(API)一周数据显示，美国原油库存增加将近300万桶，并未如预期那样持平，重新点燃供应过剩的忧虑。

美股方面，三大股指均收高逾1%。标准普尔10个主要类股均收升，科技股.SPLRCT以1.34%的涨幅引领升势，使标普500指数.SPX 今年迄今小升。

日股日经指数.N225涨0.3%，脱离盘中高点，但今年仍有望收高逾9%，尽管12月下跌超过3%。

“年底成交清淡，因为假期期间活跃参与者数量有所减少，”Tyton Capital Advisors联席董事总经理Martin King表示。

澳股表现出色，涨0.9%，且有望录得连续第九个日线涨幅。

隔夜美国公债收益率上升，给美元走势带来支撑，但亚洲时段美债收益率从高点跌落。

指标10年期美债收益率US10YT=RR报2.292%，周二美国交易时段收报2.307%。

美国两年期公债收益率US2YT=RR周二收报1.095%，稍早触及2010年4月以来最高水平。

美元指数.DXY涨0.1%至98.207。

美元指数周二从稍早触及的近两周低点升至近一周高点98.413，今年以来累计上涨8.8%，但12月下跌近2%，因在美国联邦储备委员会(美联储/FED)本月稍早升息后，投资者削减了美元多仓。

美元兑日圆JPY=持稳于120.47日圆，欧元兑美元EUR=涨0.1%至1.0928美元。

澳元兑美元AUD=D4下跌约0.2%至0.7280美元，因原油价格再度下跌，促使投资者锁定隔夜获利。澳元隔夜曾涨至12月10日以来最高0.7303美元。

新西兰元兑美元NZD=D4下跌0.3%至0.6855美元，上日曾触及10周高点0.6881美元。

现货金XAU=小涨约0.2%至每盎司1,070.61美元，但2015年全年仍可能下跌逾9%，为连续第三年下跌。(完)