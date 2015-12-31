亚股及油价料以跌势收尾 美联储及中国动态主导全年市况

路透新加坡/悉尼12月31日 - 亚洲股市周四料将以下跌为剧烈震荡的一年划上句号，因油价重拾跌势打击市场人气，这一趋势料将延续至2016年。

油价的疯狂下跌对大宗商品生产国的货币造成冲击，包括俄罗斯卢布、加元、挪威克朗、巴西雷亚尔和墨西哥披索在内。油价今年已经累计挫跌35%。

虽然油价下跌能提振多数发达国家的消费者支出能力，但这也是一个削弱通胀的因素。这强化了外界对欧洲、日本和中国将保持宽松货币政策的预期。而美国联邦储备委员会(美联储/FED)已启动升息。

油价在年底承压，和年初情景相似。布兰特原油跌向11年低点，因美国石油库存意外上升，且有迹象显示沙特(沙乌地)阿拉伯将继续使全球 油市保持供应过剩状态。

“甚至有种似曾相识的感觉？”澳洲国民银行(NAB)的分析师在客户报告中写道。

“油价自夏季以来累计下跌约三分之一，今年又是非常低迷的一年，中国担忧是最大原因，大家同时也都在谈论美联储。”

美国原油期货CLc1回吐亚洲早盘涨幅，目前近持平报每桶36.58美元，上日大跌3%。今年美国原油料下跌27%。

布兰特原油LCOc1也抹去稍早涨幅，目前上涨0.1%报36.55美元，上日跌3.5%。布兰特原油今年预计跌35%。

对于多数商品货币而言，这是个坏消息。美元兑俄罗斯卢布RUB=触及逾一年高点，兑挪威克朗NOK=创下至少13年最高。

今年表现最差的五种货币中，阿根廷披索ARS=和巴西雷亚尔BRL=兑美元均下跌超过30%，南非兰特ZAR=、土耳其里拉TRY=和俄罗斯卢布都下跌超过18%。

澳元与新西兰元在亚洲货币中跌幅居前。澳元兑美元AUD=D4微跌约0.1%至0.7296美元，今年以来跌幅接近11%。新西兰元兑美元NZD=D4持稳于0.6845美元，今年或下跌12.3%。

主要货币间的波动微乎其微。

美元指数.DXY持平于98.247。美元兑日圆JPY=D4亦稳定在120.455日圆，欧元兑美元EUR=D4则守在1.0925美元。

元旦假期限制了亚洲市场周四的跌幅，不少市场今日都休市或提前收市。日本市场今日休市，不过今年的表现出众，东证股价指数.TOPX上涨近10%。

其他市场则没有那么好的表现。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS几无变动，但今年料将收低12%。

澳洲股市下滑0.3%，扩大2015年跌幅至1.7%。

中国沪综指.SSEC和沪深300指数.CSI300周四波动不大。尽管夏季时的大跌惊扰全球市场，但中国仍是2015年新兴市场股指表现最佳的市场。这两个指数全年涨幅料分别为10.5%和6.6%。

周四休市的泰国股市.SETI和印尼股市.JKSE为今年表现最差的亚洲新兴市场，跌幅分别为14%和12.1%。

新西兰股市.NZ50在亚太发达市场中表现最佳，上扬13.5%，新加坡股指.STI则以跌14%垫底。

亚洲市场下一个重大事件将是中国1月1日出炉的12月官方制造业和服务业数据。路透调查显示，预计中国制造业活动将连续第五个月萎缩，可能也表明中国经济将创25年来最慢年增速。

周三能源类股下跌拖累美股，道琼工业指数.DJI收低0.66%，标普500指数.SPX和Nasdaq指数.IXIC分别收低0.72%和0.82%。

苹果(AAPL.O)对美国股市构成最大拖累，股价跌1.31%，因担心iPhone销售表现可能疲软。(完)