（更正）2016年首个交易日亚股和亚币挫跌 油价则跳涨

(更正：因英文原文有误，更正第六段分析师的姓名和头衔)

路透东京1月4日 - 周一亚洲股市和货币在2016年首个交易日下跌，此前中国公布的数据显示制造业活动萎缩，且人民币走软，但油价最多跳涨了3%，因中东紧张局势升级。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下跌1.7%，2015年该指数下滑近12%，因中国经济降温冲击亚洲邻国和全球大宗商品价格。

日股日经指数.N225下跌2.6%至两个半月低点。中国股市沪综指.SSEC挫低逾4%。

美国股指期货ESc1下滑0.4%。

中国人行今日将人民币汇率中间价定在四年半低位，与此同时制造业报告显示复苏希望还很黯淡，这些都加深了市场对中国的担忧。

“虽然财政支持举措帮助减缓了经济成长下滑的速度，但中国需要在刺激举措和债务攀升不可持续的现实情况之间进行平衡。这将继续限制中国采取刺激手段的空间，预示2016年的经济将进一步减速。”贝莱德(Blackrock)全球首席投资策略师Russ Koesterich在报告中指出。

离岸人民币CNH=跌0.5%至6.6030，接近上周触及的五年低位。在岸市场CNY=CFTC触及2011年4月以来最低。

这带动其他亚洲和澳新货币普遍走软。

澳元兑美元AUD=D4跌0.8%至0.7225，韩元兑美元KRW=KFTC下滑0.6%至1,183.8。印尼卢比兑美元IDR=ID和马币兑美元MYR=MY跌0.7-0.8%。

去年中国允许人民币兑美元贬值，幅度创纪录最高。中国对于进一步贬值的立场，将是2016年市场上的一个主要不确定性。

“有传闻称，中国希望引导人民币进一步走贬，”日本一家银行的交易商称，“但我们通常会在年初看到不稳定的交投状况，所以(贬值)是否还会继续尚有待观察。”

油价上涨，沙特政府处决什叶派教士Nimr al-Nimr导致两国争端升级，沙特在德黑兰的使馆遭到攻击。沙特周日与伊朗断绝外交关系。

全球指标油价布兰特原油期货LCOc1涨幅达3.3%至每桶38.50美元，创大约三周来最高。

这种对高风险资产的谨慎情绪为日圆带来支撑，日圆兑美元JPY=涨至两个半月高位119.685。

欧元兑美元EUR=与去年底基本持平，报1.0851美元。

投资者思考美联储自上月启动近10年来首次升息后，今年还能升息多少？

短线关注周一出炉的企业活动调查报告，而对美国和中国经济及其政策影响的担忧今年料将再度成为投资者关注焦点。

美国供应管理协会(ISM)调查报告料将显示，制造业在11月触及六年半低位后仍处于萎缩。

“美联储在ISM指数低于50(即暗示萎缩)的情况下升息，这很不寻常。我们可能将看到制造业再度萎缩。我们必须看看这种情况将持续多久，”Sumitomo Mitsui Asset Management的资深策略师Masahiro Ichikawa称。(完)