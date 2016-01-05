亚股勉力企稳 中国股市自开低后小升

路透悉尼1月5日 - 亚洲股市周二艰难企稳，因中国股市自开盘跌势中反弹，点燃对周一大跌只是昙花一现的憧憬。

中国央行为国内市场注入大量流动性，使借款成本保持低位。

中国央行今日设定的人民币中间价也要比很多人此前的预期略显强劲，缓解了对中国寻求令人民币大幅贬值以提振出口的忧虑。

沪深300指数.CSI300今日低开后反弹，目前上涨0.7%。昨日大跌7%。

中国沪综指.SSEC在平盘上下波动，最新涨0.2%。

“此番价格走势提醒投资者，当前世界的联系已达到空前程度，波动性料将继续存在，如果投资者不确定性加剧，可能会对市场流动性造成冲击，”花旗分析师在一份报告中称。

“全球增长和地缘政治稳定性仍是主要忧虑。”

亚洲其他地区投资者则抱持乐观的希望，推高日股日经指数.N225上涨0.4%，但仅扳回周一重挫3.1%的少部分跌幅。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上扬0.3%，但澳洲股市仍走低0.9%。

E-迷你标普500指数期货ESc1上涨0.25%，亦暗示今日稍后美股可能反弹。

道琼工业指数.DJI周一收跌1.58%，标准普尔500指数.SPX下跌1.53%；Nasdaq指数.IXIC下挫2.08%，因中国和美国制造业数据疲弱，令市场对全球经济放缓的担忧重燃。

**关注政策**

决策者似乎普遍感到不安。

韩国企划财政部官员周二称，政府在必要时将采取行动稳定市场。

瑞典央行周一赋予央行总裁立即行动以压低克朗和帮助推高通胀的权力，向干预汇市更近一步。这在发达国家机构中算是激进之举。

瑞典央行在总裁英韦斯(Stefan Ingves)任内已将指标利率下调至负0.35%的纪录低点。

在德国12月通胀数据意外表现疲弱后，欧洲央行面临进一步采取行动的压力，这推低了公债收益率并打压欧元。

欧元兑美元EUR=周二胶着于1.0825美元，此前触及约1.0780的一个月低点。美元指数.DXY持平在98.872。

美元兑日圆JPY=扳回部分跌幅，报119.49，周一最低跌至118.68日圆。

原油价格经历了周一的震荡后，周二小涨，中东紧张局势给油市带来的提振作用，被全球经济成长忧虑所抵消。

布兰特原油2月期货LCOc1上涨0.29美元至每桶37.51美元，美国原油期货CLc1升0.27美元至每桶37.03美元。（完）