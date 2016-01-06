亚洲股市下跌 受人民币走软及中国经济担忧拖累

路透东京1月6日 - 亚洲股市周三下跌，因北京继续引导人民币走贬，而且一项调查显示，中国服务业表现疲弱。日圆则从避险情绪中获得支撑。

有关朝鲜可能进行核试验的传闻，进一步打压亚洲市场人气。韩国综合股价指数.KS11和韩元兑美元KRW=KRW=KFTC均下跌约0.6%。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下跌1%。

澳洲股市下跌1.3%。日股日经指数.N225挫跌1.1%。

中国央行周三将人民币兑美元CNY=SAEC中间价定在四年半以来的最低点。自去年夏季人民币大幅贬值以来，中国一直在引导人民币稳步下跌，令交易员担心这或许最终会引发竞争性货币贬值。

一些人认为这一策略是中国为刺激经济而采取的无奈之举，这令人担心中国经济状况或许比预期更加疲软。人民币走软理论上会增强中国出口的竞争力，但也会引发中国制造企业进口成本上升这一不利的副作用。

财新/Markit中国2015年12月综合采购经理人指数(PMI)环比下降1.1个百分点至49.4；当月服务业PMI则降至50.2，创2014年7月以来最低水准（当时为50.0），同时也是2005年11月开始该项调查以来的次低水平，2015年11月为51.2。这进一步表明中国经济或许正在丧失动能。

决策者和分析师们原本预期，服务业的增长将抵消中国制造业的持续疲软，避免经济急剧降温。

此外，中国股市温和上涨，因当局继续推出扶持措施。周一中国股市暴跌7%，震动全球市场。

沪综指.SSEC最新上涨1.1%，此前有报导称，证监会将继续实施上市公司大股东减持股票的禁令，直至新规公布。

汇市方面，日圆吸引到买需，避险情绪从新年伊始就笼罩全球金融市场。

美元兑日圆JPY=下跌0.4%至118.62日圆，之前触及近三个月低点118.35。欧元兑日圆EURJPY=下滑至九个月低位127.465日圆。

随着美元兑日圆走低，欧元兑美元EUR=小升至1.0764美元，不过距隔夜所及一个月低点1.0711仍有一些距离。

BK Asset Management外汇策略总监Kathy Lien表示，美元和日圆浮现买盘，因为“中国陷于困境，美国数据令人失望，日本拒绝扩大刺激，以及油价继续下跌，但每个人的最大担忧是股市已经触顶”。

大宗商品市场方面，原油价格在11年低点附近挣扎，增添市场避险氛围，市场注意力更加集中在美元走强以及美国库存增加，而非沙特与伊朗间的紧张关系。

两大产油国本周断交，此前沙特处决一名什叶派教士，在德黑兰引发严重抗议。

布兰特原油LCOc1变动不大，报在每桶36.51美元，距离上月底触及的11年低点35.98美元不远。

加元等与原油价格互动较深的货币扩大跌势，因油价走势不稳。加元兑美元上日跌至12年低点1.402加元。(完)