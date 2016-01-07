亚洲股市下滑 中国继续引导人民币贬值打压风险偏好

路透东京1月7日 - 亚洲股市周四跌至三个月低点，此前中国继续引导人民币大幅贬值，加深了市场对该国经济状况以及其他国家可能令本币竞争性贬值的担忧。

沪综指.SSEC重挫逾7%并触发熔断机制，尽管中国政府最近出台多项托市举措。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌1.4%，触及9月末以来最低点。

日经指数.N225下滑1.5%。澳股S&P/ASX 200指数亦跌1.5%，韩国综合股价指数.KS11则下降0.7%。

2016年以来，对中国经济状况的担忧成为困扰投资者的一个主要问题，最近这反映在人民币大幅贬值上。

人民币兑美元中间价CNY=SAEC周四报6.5646，较上日中间价6.5314跌0.50%，随后亚洲股市扩大下跌。中间价连续第八天下降，创下8月以来最大单日降幅。

离岸人民币兑美元CNH=D3一度跌至2010年交易推出以来的新低，之后在当局疑似干预下削减大部分跌幅，但这未能安抚市场情绪。

金融市场担心人民币的快速贬值趋势可能加快，这或将意味着中国经济要比原本预想的更为疲弱，亚洲各国及其他主要经济体因而可能展开新一轮竞争性贬值。

“人民币是所有担忧因素中的核心，很大程度上源自于中国证券报的评论，该报评论称人民币疲弱实际上不会导致不稳定，”IG首席市场策略师Chris Weston表示。

“这是关键所在，交易员认为这勾画出人民币将进一步走贬，从而对全球经济构成更多压力，更别提中国企业了。”

美国股市上日收在三个月低位，市场普遍弥漫避险气氛，油价持续挫跌，且朝鲜(北韩)周三核试验后地缘政治疑虑升高，都加深了避险心态。

受避险需求推动，美国公债价格上涨。指标10年期美国公债收益率US10YT=RR降9个基点，至12月中以来最低水准。

日圆作为避险货币亦吸引买盘。美元/日圆JPY=跌至四个月低点117.66。

美元亦因美国联邦储备委员会(美联储/FED)会议记录而承压。12月会议记录显示，联储未来升息的步伐将是渐进的，因担忧通胀长期保持在低位。

欧元兑美元EUR=上涨0.2%至1.0804，美元处于劣势。

澳元兑美元AUD=D4跌至两个月低位0.7025美元。

在大宗商品方面，布兰特原油LCOc1跌至每桶33.41美元的11年低位，此前有数据显示，美国汽油库存意外大幅升高，加深了全球供应过剩的疑虑。

油市迄今对沙特和伊朗、以及朝鲜核试验等地缘政治风险升高反应冷淡。(完)