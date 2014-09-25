亚股下跌 新西兰元受央行打压跌至一年低点

路透东京9月25日 - 亚洲股市周四下滑，回吐稍早录得的涨幅，因美股反弹带来的动能消失殆尽；而新西兰元触及一年低点，因该国央行对近来的汇价强势发出警告。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下跌0.3%，接近上日因地缘政治紧张创下的四个月低点。

日股日经指数.N225重拾稍早动能，涨1.1%，因日圆兑美元继续走软。

美国股市隔夜全线反弹，得益于美国强劲的楼市数据，以及美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯立场温和的讲话。

新西兰元NZD=D4触及一年低点0.7995美元，之前新西兰央行总裁惠勒再次警告称，新西兰元汇率处于不可持续、不合理的水平。

“声明本身就是另一个干预威胁。央行的意思是，即便跌到这些水平，新西兰元仍旧太高。”澳洲西太平洋银行汇率策略师Imre Speizer表示。

新西兰元兑美元曾于7月涨至三年高点0.8839，受新西兰央行可能进一步升息预期推动。

美元恢复涨势，此前美国现货公债收益率为四个交易日来首次上扬。

美元兑日圆JPY=涨至高点109.34，若上破109.46美元，将有望创下2008年来最高。

美元指数.DXY触及四年高点85.163。

欧元兑美元EUR=跌至14个月新低1.2764，德国经济数据欠佳以及欧洲央行总裁德拉吉声明令欧元重拾跌势。德拉吉声明表明欧元区货币政策将长期维持宽松。

澳元兑美元AUD=D4跌至0.8818，为2月初以来最低，受累于新西兰元疲势。

澳洲央行总裁史蒂文斯也将发表简短演说，或有可能提供洞悉交易的观点，但他预订不会回答提问。

至于较广泛的交易信号，金融市场目前关注本日稍晚美国出炉的初请失业金人数及耐久财订单数据，观察可能对公债收益率(殖利率)与汇率造成的影响。

本周充斥美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员发表的言论，投资人等候亚特兰大联储总裁洛克哈特在1730 GMT的演说。

在大宗商品方面，布兰特原油从26个月低位反弹后，持稳于每桶97美元附近，但充足的供应持续拖累油价。

布兰特原油LCOc1跌0.17美元，至每桶96.78美元。 (完)

(编译 李春喜/王颖/孙茉莉/陈宗琦；审校 艾茂林/李婷仪/高琦/龚芳)

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