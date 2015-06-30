亚股持于近五个月低位 日圆和公债受追捧

路透香港6月30日 - 亚洲股市周二守在近五个月低位，此前中国股市再度下跌，同时避险资产获得提振，因投资者焦急地等待不断升级的欧元区危机最新进展。

中国股市沪综指.SSEC早盘重挫逾4.5%，市值较本月稍早所及峰值蒸发逾四分之一，尽管人行周末意外出台货币宽松举措。

中国股市最近几日的震荡已波及亚洲，令从印度到澳洲的股市均承压，并促使投资者纷纷离场。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS涨0.5%，但离周一触及的五个月低点仍仅一步之遥。日股日经指数.N225小涨0.1%，韩股综合股价指数(KOSPI).KS11涨0.3%。

“市场仍存在太多不确定性，投资者将密切关注希腊和中国情势，然后才会入市，”瑞典基金公司East Capital驻香港的合伙人Karine Hirn说。该公司管理着35亿美元资产。

“中国当局不希望引发股灾，股灾会令投资者恐慌，接下来可能会看到中国政府出台更多救市措施，”她说。

中国央行周末紧急降息和定向降准以稳定市场，为六年半来首现。此外，中国当局还在酝酿首次允许养老金投资股市。

尽管中国政府推出一连串经济刺激措施，但澳元AUD=D3等高收益货币依然失宠，因市场的高度动荡导致投资者纷纷转向避险资产。

风险衡量指标芝加哥期权交易所波动率指数.VIX隔夜飙升至2月以来最高水平。

“总而言之，市场多数参与人士都已消化了希腊违约的可能性。但不能保证市场稳定性将能够持续下去。令人担心的是风险资产市场的波动性，这有可能对汇率带来影响，”法国兴业银行驻东京外汇主管Kyosuke Suzuki称。

希腊政府一位官员告诉路透，希腊周二将不会向IMF偿还16亿欧元贷款，此前该国政府和债权人的谈判在周末破裂，希腊总理齐普拉斯意外宣布就撙节方案举行公投。

评级机构标准普尔将希腊主权债信评级在垃圾区域进一步调降一个级距至“CCC-”，称希腊脱离欧元区的机率为50%。

华尔街股市三大股指隔夜均重挫，道琼工业指数.DJI下挫1.95%，标准普尔500指数.SPX跌2.09%，Nasdaq综合指数.IXIC跌2.4%。

欧元兑美元EUR=虽然脱离隔夜触及的四周低点1.0955，但在亚洲时段仍陷于窄幅区间，因投资者等待进一步进展。欧元最新报1.1190美元。

美元在亚洲时段受挫，因为投资者从日圆和美国公债中寻求避险，这反过来损及了美元。

美元JPY=EBS报122.32日圆，日内基本持稳；周一曾跌至一个月低位122.10日圆，市场参与者称122水准存在期权相关的支撑。

在债券市场，美国指标10年期公债收益率(殖利率)报2.32%，日本可比公债收益率持坚于0.45%。

大宗商品市场方面，美国原油期货延续跌势，周一下挫逾2%至三周低点。美国原油期货CLc1小跌约0.1%，至每桶58.03美元。(完)

(编译/审校 许娜/汪红英/刘秀红/杜明霞/王兴亚/王丽鑫/郑茵)

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