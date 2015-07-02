（更正）亚股在平盘附近游走而中国股市早盘下跌 市场关注希腊

(更正：因译文有误，倒数第三段改为“徘徊在一周高位附近”，非“一个月高位”)

路透香港7月2日 - 亚洲股市周四回吐稍早涨幅，中国股市盘初疲弱；与此同时，乐观美国经济数据帮助美元上涨，希腊与国际债权人仍僵持不下，促使全球投资人保持审慎。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌0.13%，此前中国股市指标指数早盘疲弱。日圆疲软则推动日股日经指数.N225上涨1.1%；韩国综合股价指数.KS11升0.3%。

投资者预期未来数月的冒险意愿将会受挫，因为希腊能否在债务违约后避免陷入经济乱局、以及其在欧元区的未来均存在不确定性。

“夏季市场料将有一番动荡，因为希腊危机意味着投资者对待风险资产的态度将反反覆覆，”香港摩根大通资产管理首席市场分析师Tai Hui表示。

中国股市震荡开盘，沪综指开低逾1%，尽管监管机构自上周以来宣布实施一系列有利于市场的措施，其中包括周末的降息。上日沪综指大跌近5%。

其他地区的投资者着眼希腊。希腊总理齐普拉斯宣布周日举行公投，可能将决定希腊在欧洲的未来。齐普拉斯周三敦促希腊人拒绝国际救助协议，取得突破性进展的希望大减。

美股隔夜收高，但缩减盘中涨幅，因希腊拒绝向债权人在援助条款上软化立场。

“7月5日(公投日)是欧元的下一关键时间，之后是7月20日希腊须向欧洲央行还款35亿欧元的日子，”BK Asset Management外汇策略常务董事Kathy Lien称。

“如果这批款项又拖欠，欧洲央行很可能切断对希腊银行的流动性支持，这要比最近这次违约产生更大的影响，加剧希腊、欧元乃至金融市场整体的不确定性。”

由于隔夜对希腊达成协议的希望冷却，欧元再度承压。

欧元跌势还因美国数据表现强劲而加剧。美国最新数据推动美债收益率(殖利率)走高，对美元带来支撑。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国6月民间就业人数增加23.7万人，大大高于路透调查的分析师此前预测的增加21.8万人。5月建筑支出数据也同样强劲，触及2008年10月以来最高。[nL3S0ZH4HZ]

投资者目前在等待周五独立日假期之前的新一批美国数据公布，包括耐久财订单和非农就业数据等。

欧元兑美元EUR=下跌0.1%至1.1048，周三跌0.9%。欧元本周迄今累计下滑约1.1%。

美元兑日圆JPY=亦走高，现涨0.2%至123.44，徘徊在一周高位附近。

大宗商品方面，美国原油期货持稳，隔夜重挫4%，因数据显示美国原油库存两个多月来首次增加。

美国原油期货CLc1几近持平，报每桶57.04美元。(完)

(编译 张若琪/李春喜/王丽鑫/刘秀红/许娜；审校 许娜/蔡美珍/王颖/高琦)

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