亚股下跌且中国股市跌跌不休 美就业报告欠佳打压美元

路透香港7月3日 - 亚洲股市周五下跌，中国股市重挫加之希腊周末公投前谨慎情绪渐浓，促使投资者削减风险押注；而美国就业数据令人失望，拖累美元。

早盘中国沪综指.SSEC一度大跌逾6%，自6月12日以来的低点跌近30%。中国股市跌势让沪深两市市值缩水数万亿美元。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS盘初跌逾1%。日股日经指数.N225跌0.4%，本周累计跌幅有可能超过1%。

“一些在中国市场存在估值泡沫的股票在此番抛售中受创最重，周末希腊公投前风险偏好普遍承压。”一家欧洲基金驻香港的股票交易主管称。

中国创业板指数.CHINEXTC目前较今年高位累计下跌近40%。该指数之前上涨一倍以上，为全球最火热的股票市场之一。

美国市场周五休市，庆祝独立日。市场观察人士会有大量时间来消化隔夜疲软的就业数据及其对货币政策的意义。

美国劳工部周四公布，上月非农就业岗位增加22.3万，低于路透调查中经济学家预期的23万增幅。另外，4、5两月数据被下修，就业岗位增幅较前值共计减少6万。

投资者此前曾希望，如果劳动力市场稳步改善，则将巩固美国联邦储备委员会(美联储/FED)最快9月升息的预期。

“市场的升息预期并未出现大幅变动，但稍微推后了升息的预计时间。一些曾预期9月升息的人士可能转为预期12月升息，”摩根大通资产管理全球市场策略师Yoshinori Shigemi称。

数据公布后，美国利率期货价格小幅上升，12月升息似乎没以前那么肯定，尽管美联储官员近期讲话称今年稍晚将可能升息。

指标10年期美国公债收益率US10YT=RR在盘中低点2.39%附近交投，非农数据公布前触及2.470%高位。

在希腊周日就国际援助协议举行公投之前，市场弥漫谨慎气氛，公投可能最终决定希腊是否留在欧元区。

国际货币基金组织(IMF)周四称，若希腊无法实施经济改革且增长放缓，则可能需要欧盟贷款延期，并可能要进行大量债务扣减。

“随着公投临近，投资者可能将转向日圆来对冲风险，”花旗G10外汇策略全球主管Steven Englander在客户报告中称。

美元在美国就业数据公布后下滑。美元兑日圆JPY=报122.95日圆，略低于周四的123.04日圆。

欧元兑日圆EURJPY=日内持稳在136.42日圆，兑美元EUR=报1.1094美元。

大宗商品市场方面，美国原油CLc1跌约0.4%至56.71美元，此前Baker Hughes数据显示，本周美国钻井平台数量增加12座，为去年12月以来首见上升。

铁矿石价格承压，上海螺纹钢期货SRBcv1周四触及记录低点，受累于需求疑虑。

这也使澳元受到压力，澳元兑美元AUD=D4报0.7595美元。(完)

(编译 李爽/孙国玉/刘秀红/艾茂林/李婷仪 审校 孙茉莉/蔡美珍/王兴亚/王丽鑫/许娜)

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