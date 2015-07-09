中国股市止跌帮助亚股上涨 避险日圆脱离高位

路透东京7月9日 - 亚洲股市周四转跌为升，中国股市至少暂时止住跌势，避免货币日圆兑美元则略微脱离高点。

常受中国股市波动左右的MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS盘初下跌0.9%，随后回升，最新上涨0.8%。该指数周三触及17个月低点。

0253GMT，沪深300指数.CSI300涨1.6%，沪综指.SSEC涨0.6%。两指数均大幅低开。

中国股市过去三周累计挫跌近30%，监管层紧锣密鼓出台众多利好政策仍未能抑制住市场的决堤，资金纷纷外逃。

中国证监会周三发布公告，从即日起六个月内，上市公司控股股东和持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股份。

另外，据新华社周四官方微博，中国公安部副部长孟庆丰今天带队到证监会，会同证监会排查近期恶意卖空股票与股指的线索。

“基本上，中国股市正重新回到有吸引力的位置，极为荒谬的市盈率已回到更为符合现实的水准，”IG市场策略师Evan Lucas表示。“然而，泡沫破灭意谓着，价值暂时不太可能纳入考量。后续冲击尚未完全释出。”

日股日经指数.N225缩减稍早跌幅，最新跌幅0.7%，中国股市扭转跌势。香港股市恒生指数.HSI上涨2.9%。

澳洲股市跌0.4%，韩股综合股价指数.KS11跌0.7%。

美股隔夜大跌，因益发担心中国股市直落可能造成中国经济不稳，并牵连全球市场。

一些分析师对中国股市动荡持冷静看法。

“即便中国大陆股市大跌持续一段时间，但我们怀疑这是否会对中国经济产生重大不利影响。同样，我们认为几乎没有导致其他新兴股市溃跌的风险，不管是近期还是长期来看，”Capital Economics分析师David Rees在报告中写道。

美元兑日圆JPY=上涨0.4%至121.22，远离隔夜触及的七周低点120.41，美元兑避险日圆隔夜重挫1.5%。

美元兑日圆在隔夜市场下挫，推动欧元兑美元EUR=攀升至1.1077美元，进一步远离周二触及的一个月低点1.0916。

澳元兑美元AUD=D4上涨0.5%报0.7464美元。

大宗商品也获得喘息的机会。美国原油期货CLc1上扬0.9%至每桶52.13美元，不过本周仍下挫近9%。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3上扬1.1%至每吨5,578美元，周三触及六年低位5,240美元。(完)

(编译 李春喜/刘秀红/戴素萍/杜明霞/徐文焰；审校 李爽/孙茉莉/蔡美珍/龚芳/许娜)

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