中国股市满血复活提振亚股上涨 希腊进展推高欧元

路透东京7月10日 - 亚洲股市和欧元周五上涨，投资者受到中国股市强势复苏的激励。此前希腊提交了新的改革方案，令人寄望周末的欧洲领导人峰会上有望达成协议。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS扩大盘初涨幅，上涨1.2%，不过本周仍可能下跌超过4%，因中国股市经历了惨烈修正。

中国股市沪综指.SSEC涨3.7%，沪深300指数.CSI300劲扬4.4%。

美国股指期货亦上扬，标普500 mini期货ESc1一度高见2,061.75点，较美国时段尾盘涨1.0%，最新涨0.9%。

日股日经指数.N225由跌转升，涨0.4%，不过本周仍有可能跌近3%，且低于关键心理水准20,000点。

市场人士称，鉴于日股近期跌势，估值已变得比较有吸引力，通常逢低买盘的散户和养老基金趁机敲进。

“多数人认为最坏的时候已经过去了，”Nissay资产管理股票策略师Isao Kubo说道。“不过一旦中国有任何风吹草动，那么预期日股将会跌至19,000点左右，不过我认为目前来看还不至于会跌破此关口。”

欧元扩大涨幅，兑美元EUR=涨0.4%至1.1081美元。美元兑日圆JPY=上涨0.5%至121.88日圆。

欧元兑日圆EURJPY=涨0.9%至135.06日圆，较此前所及六周低点133.30日圆回升。

希腊政府周四向欧元区债权人提交一份改革方案，抓紧时间得到新资金以免于破产，并且拟于周五在议会举行投票以获准立即行动。

希腊政府将于周五要求议会，批准政府与债权人协商获得新资金援助之前须实施的“先行措施”清单，这是说服疑虑重重的债权人相信希腊诚意的关键一步。

德国作为希腊最大的债权国，也做出一点儿让步，承认希腊需要重组部分债务，这是实现中期公共财政可持续所必需的。

希腊可能与债权人达成债务协议的憧憬，或许会在今日盘中一直支撑亚洲股市，但中国股市自6月中旬以来暴跌约30%的下跌行情是否真的已经到头，还有待证实。

中国政府力度越来越大的救市举措看来终于取得回报，股市在周四反弹后周五继续走高，然而忧虑依然存在。

投资者还不确定短期来看最糟情况是否已经过去，政府大力救市的代价可能将长期影响市场。

大宗商品市场方面，原油期货上涨，但本周仍可能收跌。美国原油期货CLc1涨0.7%至每桶53.17美元，较上周五收盘跌逾6%。布兰特原油期货LCOc1升约0.6%至每桶58.95美元，但本周跌幅仍超过2%。(完)

(编译/审校 李春喜/李爽/孙茉莉/许娜/郑茵)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。