希腊达成协议推动亚洲股市上扬 但市场情绪仍谨慎

路透东京7月14日 - 亚洲股市周二上扬，因寄望希腊附带条件的救助协议将结束该国债务危机，不过谨慎情绪限制涨势。

与此同时，油价下滑，市场在等候伊朗与六大国宣布达成核协议，这可能放松对伊朗的制裁，并使伊朗恢复石油出口，这将令本已供应过剩的市场进一步承压。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS涨约0.3%；日股日经指数.N225上扬1.7%，日圆走软提供助力。

希腊总理齐普拉斯将面临与所在党内部反对势力的摊牌。根据达成的协议，希腊同意将很大一部分主权交由外部监管，以此换取对方同意谈判860亿欧元的援助。就在这一协议达成数小时后，已经有人开始怀疑齐普拉斯能否维系政府免于倒台。

以德国为首的国际贷款人经过彻夜谈判，迫使齐普拉斯同意放弃结束财政紧缩的承诺。

美国股指期货小幅下跌，迷你标准普尔500指数期货ESc1较美国尾盘跌几个跳动点。美国股市周一大幅收高，三大股指均上涨逾1%，一些分析师认为这是压力释放后的上涨。

但也有人表示，在各项提议得到实际接受之前，各种疑虑仍会存在。

“如果希腊国会投票否决，希腊仍有可能退欧，”BK资产管理公司的董事总经理在给客户的研究报告中称，“目前的风险远低于一周前，但事实是，欧元面临的抛压尚未消除。”

欧元兑美元最新报1.0998美元，盘中微跌。欧元兑日圆持稳于135.84日圆。

美元兑日圆小涨至123.52日圆，美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周三将在国会做证词陈述，市场对此密切关注，以寻找升息时机的信号。

“如果叶伦在证词陈述中基调强硬，那么美元应相对轻松地突破124日圆，”IG Securities驻东京市场分析师Junichi Ishikawa称。

大宗商品交易中，美国原油期货跌约1.1%，至每桶51.62美元，因有报导称，伊朗与六大国接近达成协议，将允许伊朗再次向全球市场出售石油。

一名外交消息人士周二表示，伊朗与六大国签订的核协议草案将根据双方达成的结论，要求伊朗让联合国检查员能够进入伊朗所有地点，包括军事设施。(完)

(编译 李爽/张涛/于春红；审校 孙茉莉/张若琪/张荻)

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