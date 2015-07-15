亚股续涨 一系列乐观的中国数据安抚投资者

美国旧金山联储总裁称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透东京7月15日 - 亚洲股市周三早盘续涨，此前公布的一系列乐观的中国数据安抚了焦虑不安的投资者。中国股市近期暴跌曾增强市场对该国经济可能遭受冲击的担忧。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上涨0.4%，但涨势因中国股市早盘下跌而受到遏制。
投资者还在等待其他关键事件，包括日本央行政策决定及美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦的国会证词。
中国国家统计局周三公布，二季度国内生产总值(GDP)同比增幅持稳在7%，略高于路透预估中值6.9%。并公布，1-6月固定资产投资及6月规模以上工业增加值均好于经济学家预期。
“该数据略好于预期。我们此前预计GDP同比增长6.8%，”苏格兰皇家银行驻香港首席中国分析师Louis Kuijs称。
“有越来越多的数据表明，...我们可以开始讨论经济增长似乎已经走出谷底了。”
中国股市盘初下滑，沪综指.SSEC下跌1.4%，沪深300指数.CSI300下跌1.2%。
日经指数.N225尚涨0.5%，受助于日圆贬值。
日本央行例行政策会议预料将在0230-0500GMT间公布决议，预料将不会有政策调整。日央行总裁黑田东彦将于0630GMT发表谈话。
周三稍晚，市场关注焦点料将转向希腊，因希腊国会将就撙节方案进行表决，藉以取得所需资金，以阻止财政危机并续留欧元区。
美联储主席叶伦周三稍晚在国会作证将受到密切关注，以寻觅有关美国加息时间的线索，尤其是在周二公布的美国零售销售意外下滑的背景下。”
美国6月核心零售销售下降0.1%，远远落后于分析师预估的增加0.4%。
零售销售意外下降支持了外界的观点，即美联储可能暂缓加息，这提振美国三大股指全线收高。
“在叶伦发表讲话前大家不愿建立积极操作仓位。部分人士正逢低买入美元，”外汇研究机构Global-info Co驻东京主管Kaneo Ogino表示。
中国乐观的数据推高美国公债收益率，进而拉抬美元汇价。美国指标10年期公债收益率US10YT=RR最新报2.406%，高于周二美国收盘价2.399%。
美元兑日圆JPY=小涨约0.1%至123.46，欧元兑美元EUR=则小跌约0.1%至1.0998美元。
油价周三上涨，因交易商认为，虽然伊朗与六大国达成核协议，但伊朗原油预计将推迟重返市场。
美国原油CLc1涨约0.4%，至每桶53.26美元。(完)
(编译/审校 许娜/刘秀红/张明钧/李爽/龚芳/戴素萍/李婷仪/于春红/张若琪)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)