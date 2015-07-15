亚股续涨 一系列乐观的中国数据安抚投资者

路透东京7月15日 - 亚洲股市周三早盘续涨，此前公布的一系列乐观的中国数据安抚了焦虑不安的投资者。中国股市近期暴跌曾增强市场对该国经济可能遭受冲击的担忧。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上涨0.4%，但涨势因中国股市早盘下跌而受到遏制。

投资者还在等待其他关键事件，包括日本央行政策决定及美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦的国会证词。

中国国家统计局周三公布，二季度国内生产总值(GDP)同比增幅持稳在7%，略高于路透预估中值6.9%。并公布，1-6月固定资产投资及6月规模以上工业增加值均好于经济学家预期。

“该数据略好于预期。我们此前预计GDP同比增长6.8%，”苏格兰皇家银行驻香港首席中国分析师Louis Kuijs称。

“有越来越多的数据表明，...我们可以开始讨论经济增长似乎已经走出谷底了。”

中国股市盘初下滑，沪综指.SSEC下跌1.4%，沪深300指数.CSI300下跌1.2%。

日经指数.N225尚涨0.5%，受助于日圆贬值。

日本央行例行政策会议预料将在0230-0500GMT间公布决议，预料将不会有政策调整。日央行总裁黑田东彦将于0630GMT发表谈话。

周三稍晚，市场关注焦点料将转向希腊，因希腊国会将就撙节方案进行表决，藉以取得所需资金，以阻止财政危机并续留欧元区。

美联储主席叶伦周三稍晚在国会作证将受到密切关注，以寻觅有关美国加息时间的线索，尤其是在周二公布的美国零售销售意外下滑的背景下。”

美国6月核心零售销售下降0.1%，远远落后于分析师预估的增加0.4%。

零售销售意外下降支持了外界的观点，即美联储可能暂缓加息，这提振美国三大股指全线收高。

“在叶伦发表讲话前大家不愿建立积极操作仓位。部分人士正逢低买入美元，”外汇研究机构Global-info Co驻东京主管Kaneo Ogino表示。

中国乐观的数据推高美国公债收益率，进而拉抬美元汇价。美国指标10年期公债收益率US10YT=RR最新报2.406%，高于周二美国收盘价2.399%。

美元兑日圆JPY=小涨约0.1%至123.46，欧元兑美元EUR=则小跌约0.1%至1.0998美元。

油价周三上涨，因交易商认为，虽然伊朗与六大国达成核协议，但伊朗原油预计将推迟重返市场。

美国原油CLc1涨约0.4%，至每桶53.26美元。(完)

(编译/审校 许娜/刘秀红/张明钧/李爽/龚芳/戴素萍/李婷仪/于春红/张若琪)

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