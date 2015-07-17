中国股市带动亚股小涨 美元延续升势

路透东京7月17日 - 亚洲股市周五小涨，受中国股市涨势的提振。美元兑欧元与日圆延续涨势，因经济指标强化对美国年底前升息的预期。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS涨0.3%。投资者谨慎关注波动剧烈的中国股市。中国内地股指开盘走高，将于今日收盘后交割的沪深300指数期货终于升至其指标上方。0221GMT，沪综指.SSEC涨1.4%。

日本日经指数.N225涨0.2%，受日圆走软提振。韩国股市.KS11跌0.6%。澳洲股市几无变动。

美股隔夜上扬，Nasdaq指数涨逾1%，升至纪录高位，此前eBay(EBAY.O)和Netflix (NFLX.O)公布业绩提振乐观人气。

欧洲方面在周四采取行动，重新开始向希腊困顿的经济提供资金支持，也改善风险偏好。希腊将获得过桥贷款，得以在周一向欧洲央行偿付债券款项，以及清偿国际货币基金组织(IMF)欠款。

希腊可见的风险减轻也继续压低欧元，市场关注焦点重回欧美货币政策差异上。

“我们有些同意这种观点，即‘希腊退欧’至少可以解决有关希腊成员资格的疑虑，而且实力最弱的成员国退出后，欧元区最终应会更加强劲，”Capital Economics分析师写道。

“必然的结果是，临时协议让希腊留在欧元区，但不能解决更严重的问题，尤其是需要大规模减记债务的问题，这只会让不确定性拖延，让欧元处于守势。”

欧元/美元徘徊于隔夜所及的七周低位1.0855附近。美元/日圆触及三周高点124.235，在周四数据显示美国申请失业金人数下降，强化了美国今年升息的市场预期后，美元兑多种主要货币受到提振。

美元指数报97.56，隔夜曾升至七周高点97.756。

大宗商品市场方面，油价在亚洲盘清淡交投中小涨，受英国最大油田停电事件的支撑，不过伊朗达成核协议后的供应过剩风险以及经济数据喜忧参半抑制油价上涨。

美国原油上涨0.5%至51.14美元，布兰特原油上涨0.4%至57.16美元。(完)

(编译 张涛/王丽鑫/张若琪 审校 李爽/李婷仪/李春喜)

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