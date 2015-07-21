亚洲股市微涨 金价持稳

路透东京7月21日 - 亚洲股市周二微幅上涨，受美股刷新高位提振；金价扳回部分跌幅，前一交易日跌逾4%至五年低点。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS最新上涨约0.2%，早些多数时间都在平盘上下徘徊。

日经指数.N225涨0.4%，攀至三周高点，受第一季企业实现强劲获利的预期推动。日本股市周一逢假日休市。

“虽然这次企业不大可能调整全年业绩预估，但投资者期待见到业务计划顺利推进，”Rakuten证券首席策略师Masayuki Kubota表示，“多数企业料将证实公司获利稳健。”

现货金日内涨0.6%至每盎司1,103.28美元，交易员形容上日跌至为迷你闪崩。

金价挫跌引发忧虑，令美国股市涨幅受抑，但三大股指均有温和上扬。Nasdaq指数.IXIC仍连续第三个交易日创收盘新高。标准普尔500指数.SPX终场距离5月21日纪录收盘高位仅差不到3点。

“金价下跌符合波动率指数走低及股市上涨走势，Nasdaq指数已升至纪录高点，”BK Asset Management的董事总经理Kathy Lien在一份客户报告中称。

“这向外汇交易员发出了信号，即市场已有所冷静，”他说。

这部分源于希腊局势趋稳。希腊周一重启银行业，并下令偿还所欠国际债权人的数十亿欧元款项；该国上周签署协议，同意严苛的新改革方案，换取第三轮救助以便留在欧元区。

受美国将在今年稍晚升息的预期提振，美元上涨，这也降低了投资者持有黄金的意愿。

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周一对Fox Business network表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)9月升息的可能性高于50%。这一表态支撑了美元。

美元指数周一跳升至4月23日以来高位，之后回吐涨幅，最终收平。周二在亚洲盘中持稳，最新报98.051。

欧元/美元小涨至1.0826，隔夜曾跌至4月中以来低点。

美元/日圆涨约0.1%，买盘报124.36，稍早升至124.390日圆，齐平周一所及的四周半高点。

其他大宗商品方面，原油期货续跌，因美元走强和供应过剩忧虑而承压。

美国8月原油跌约0.4%至每桶49.96美元，周一为4月以来首次跌穿50美元。美国8月合约周二到期。

布兰特原油跌0.3%至56.51美元。(完)

(编译 汪红英/王颖/刘秀红/张若琪 审校 李爽/蔡美珍/许娜)

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