亚股下跌 受美企财报表现不佳拖累

路透东京7月22日 - 亚洲股市周三下跌，因美国企业财报拖累美股走低，美元也脱离本周稍早触及的高点。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS延续跌势，下跌1%左右。

标普500股指期货ESc1较纽约尾盘下跌约0.4%，美股周二挫跌，因IBM(IBM.N)和联合技术(UTX.N)业绩疲弱，而苹果(AAPL.O)盘后公布季度业绩和财测后股价急跌。

日本股市日经指数.N225下跌1.3%，可能中止持续了六日的连涨之势，远离周二创下的近四周收盘高位，因为苹果财报消息打压相关科技股。

“鉴于市场一直在上涨，这种坏消息能产生负面影响，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato称，“但苹果疲弱财测的影响应不会持续很久。”

现货金日内跌约0.6%至每盎司1,094.50美元，周一金价挫至五年低点，因希腊与债权人达成协议，将使得该国暂时留在欧元区内，风险偏好因此改善，投资者抛售黄金。

“我们的大宗商品策略师相信，金价应会在当前水准附近区间交投，但鉴于缺乏避险买盘，他们并未排除进一步下跌的可能性，”巴克莱策略师周三在报告中称。

标准普尔周二将希腊的主权债信评级上调两个级距，并将评级展望从负面上调至稳定，称因欧元区国家已初步同意与希腊就第三轮纾困展开磋商。

欧元/美元小跌约0.1%，报1.0927，向周一所及的三个月低点1.0808回跌。

美元指数升约0.1%至97.392，上日曾高见98.151，为4月底以来最高水准。

美元/日圆小跌约0.2%，报123.69，周二曾升至124.48日圆的六周高点。

原油期货依然承压，因投资者担心供应充沛。

美国原油下跌1.6%至50.05美元；布兰特原油跌约1%，报每桶56.50美元。(完)

(编译 汪红英/王兴亚/张若琪 审校 徐文焰/于春红)

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