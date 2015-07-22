亚股下跌 受美企财报表现不佳拖累

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透东京7月22日 - 亚洲股市周三下跌，因美国企业财报拖累美股走低，美元也脱离本周稍早触及的高点。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS延续跌势，下跌1%左右。
标普500股指期货ESc1较纽约尾盘下跌约0.4%，美股周二挫跌，因IBM(IBM.N)和联合技术(UTX.N)业绩疲弱，而苹果(AAPL.O)盘后公布季度业绩和财测后股价急跌。
日本股市日经指数.N225下跌1.3%，可能中止持续了六日的连涨之势，远离周二创下的近四周收盘高位，因为苹果财报消息打压相关科技股。
“鉴于市场一直在上涨，这种坏消息能产生负面影响，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato称，“但苹果疲弱财测的影响应不会持续很久。”
现货金日内跌约0.6%至每盎司1,094.50美元，周一金价挫至五年低点，因希腊与债权人达成协议，将使得该国暂时留在欧元区内，风险偏好因此改善，投资者抛售黄金。
“我们的大宗商品策略师相信，金价应会在当前水准附近区间交投，但鉴于缺乏避险买盘，他们并未排除进一步下跌的可能性，”巴克莱策略师周三在报告中称。
标准普尔周二将希腊的主权债信评级上调两个级距，并将评级展望从负面上调至稳定，称因欧元区国家已初步同意与希腊就第三轮纾困展开磋商。
欧元/美元小跌约0.1%，报1.0927，向周一所及的三个月低点1.0808回跌。
美元指数升约0.1%至97.392，上日曾高见98.151，为4月底以来最高水准。
美元/日圆小跌约0.2%，报123.69，周二曾升至124.48日圆的六周高点。
原油期货依然承压，因投资者担心供应充沛。
美国原油下跌1.6%至50.05美元；布兰特原油跌约1%，报每桶56.50美元。(完)
(编译 汪红英/王兴亚/张若琪 审校 徐文焰/于春红)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。