亚洲股市因区域数据低迷而下滑 美元走强

路透香港7月23日 - 亚洲股市周四下跌，因隔夜美股下滑且区域数据疲弱；美元则在强于预期的美国经济数据提振下整固涨幅。

韩国第二季经济增长率较前季下降过半，录得六年来最差表现，受中东呼吸综合征(MERS)疫情、乾旱天气和出口疲弱的冲击。而日本6月出口创五个月以来最快增速，因汽车和电子产品销售提升，但关于中国经济放缓会在未来冲击日本出口的担忧情绪依然存在。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下滑0.2%，但仍远高于7月8日触及的将近一年半低点。

日本股市日经指数.N225上涨0.4%，受日圆贬值因素的提振；澳洲股市跌0.2%。

资金流动趋势表明，在整体新兴市场中，投资资金对于该地区的成长前景慢慢变得更加乐观。

“亚洲仍然是全球经济的亮点之一，中国和印度仍在致力于全面经济改革，”安本资产管理公司投资组合经理人Kenneth Akintewe说。该公司旗下管理的全球资产规模为4,908亿美元。

法国巴黎银行编纂的EPFR数据显示，7月15日当周亚洲股市和债市资金净流入转为正值，而拉美股市和债市则又遭遇赎回。

这些复苏迹象在地区货币和固定收益市场中得到体现，尽管全球汇市波动，但中国人民币仍坚如磐石，而摩根大通编制的一项亚洲本币债券指数过去一年的涨幅高达5%。

股市仍处于守势，因全球科技巨擘获利令人失望，苹果(AAPL.O)股价隔夜大跌，此前公司发布的第四季营收预估低于市场预期。

微软(MSFT.O)亦重挫，之前发布了历来最大季度亏损。

汇率方面，美元兑日圆JPY=小涨0.1%至124日圆，此前在隔夜从123.27的低点反弹，因美国成屋销售升至八年半高点。欧元兑美元几乎持平，报1.09490美元，此前脱离隔夜高位1.0966美元。

大宗商品价格趋疲亦支撑美元小幅反弹。布兰特原油期货周三跌1.6%，因数据显示，美国上周的原油库存增加，现货金因美元反弹而跌至五年低点。

“由于美联储升息时点越来越近，且在宏观局势持续了六周之久的动荡过后，美元重现活力，围绕大宗商品的人气整体低落，”墨尔本IG的市场策略师Evan Lucas在研报中写道。

在希腊与欧洲债权人本月早前达成协议后，希腊债务危机目前已暂时退居次位，市场焦点因此转回到主要央行货币政策的分化上。

商品价格下跌不利加元等商品货币，加元兑美元隔夜市场跌至六年低点1.3053加元。

如果美联储早在9月开始加息，那么加元和其他商品货币可能进一步走软。

新西兰元表现比较突出，之前新西兰央行降息幅度小于部分市场人士预期，而且在新西兰元最近大幅下跌后，央行软化对新西兰元措辞。

新西兰元兑美元一度高见0.6654，脱离上周所及六年低点0.6498。(完)

(编译 刘秀红/郑茵/艾茂林/白云/李爽 审校 张若琪/徐文焰/于春红/龚芳)

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