中国制造业数据拖累亚股下跌 FED加息预期支撑美元

路透东京7月24日 - 亚洲股市周五大幅下跌。之前一项调查显示，中国制造业活动逊于预期。而美国就业数据强化了对美联储今年晚些时候将加息的预期，则支撑美元。

中国财新传媒周五公布“财新中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，7月PMI初值数据降至48.2，为2014年5月以来最低位，且连续五个月处于荣枯线下方。上月终值为49.4。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下跌约0.8%，周线或下滑逾2%。

日股日经指数.N225跌约0.6%，尽管日本PMI数据改善。Markit/日经日本7月经季节调整制造业采购经理人指数(PMI)初值升至51.4，6月终值为50.1。7月制造业活动以五个月来最快速度扩张，表明日本经济第二季意外降温后开始反弹。

“日本PMI数据表现良好，但日本股市受中国数据的影响更大，”三井住友信托银行资深市场分析师Ayako Sera称。

“所有人都在关注中国经济状况，而当前市场反应显示，投资者对这样的信息非常敏感，”她还称。

此次调查进一步强化了对中国政府未来将出台更多宽松政策的预期。周四公布的一项路透调查显示，中国料将进一步降息降准，以确保今年经济增幅达到7%，今年或将出现25年来最慢增速。

美股周四连续第三日下跌，美国企业公布的季报和财测令人失望，使对公司盈利前景的担忧加重。三大股指悉数下跌。

好于预期的美国初请失业金数据给美国公债收益率(殖利率)带来提振，并加大美元吸引力。不过面对美股的下跌，市场风险偏好减弱，导致美债收益率再次回落，而且在中国PMI调查公布后进一步下滑。

美国指标10年期公债收益率(殖利率)在亚洲市场报2.274%，低于美国市场周四收盘水准2.278%。

劳工部周四表示，截至7月18日止当周初请失业金人数经季节调整后减少2.6万人至25.5万人，为1973年11月以来最低。

美国本周发布良好的就业和楼市数据，支持了认为美联储可能最早于9月升息的观点，进而为美元带来支撑。

欧元兑美元最新微跌约0.1%至1.0991美元；昨日欧元上涨，因希腊议会批准了第二批改革方案，以开始与债权人开始救助协商。

美元日内持稳，兑日圆报123.93。在IMF警告日本不要过于依赖弱势日圆来提振通胀之后，日圆周四短暂呈现守势。

周五在中国制造业调查公布后，澳元兑美元跌至六年低点，最新报0.7301美元，日内跌幅0.7%，之前曾低见0.7295美元。

现货金下滑约1%，至每盎司1,079.24美元，周线可能下跌近5%。

原油期货从隔夜时段创出的数月低点反弹。美国原油期货约涨0.7%，报每桶48.79美元。周四结算收盘价创3月31日以来最低。

布兰特原油期货涨0.3%，至每桶55.46美元，周四结算收盘价创4月2日以来最低，因市场持续担心全球供应过剩的问题。(完)

(编译 李爽/许娜/刘秀红/徐文焰/白云; 审校 张涛/龚芳/艾茂林)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。