中国制造业数据拖累亚股下跌 FED加息预期支撑美元

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透东京7月24日 - 亚洲股市周五大幅下跌。之前一项调查显示，中国制造业活动逊于预期。而美国就业数据强化了对美联储今年晚些时候将加息的预期，则支撑美元。
中国财新传媒周五公布“财新中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，7月PMI初值数据降至48.2，为2014年5月以来最低位，且连续五个月处于荣枯线下方。上月终值为49.4。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下跌约0.8%，周线或下滑逾2%。
日股日经指数.N225跌约0.6%，尽管日本PMI数据改善。Markit/日经日本7月经季节调整制造业采购经理人指数(PMI)初值升至51.4，6月终值为50.1。7月制造业活动以五个月来最快速度扩张，表明日本经济第二季意外降温后开始反弹。
“日本PMI数据表现良好，但日本股市受中国数据的影响更大，”三井住友信托银行资深市场分析师Ayako Sera称。
“所有人都在关注中国经济状况，而当前市场反应显示，投资者对这样的信息非常敏感，”她还称。
此次调查进一步强化了对中国政府未来将出台更多宽松政策的预期。周四公布的一项路透调查显示，中国料将进一步降息降准，以确保今年经济增幅达到7%，今年或将出现25年来最慢增速。
美股周四连续第三日下跌，美国企业公布的季报和财测令人失望，使对公司盈利前景的担忧加重。三大股指悉数下跌。
好于预期的美国初请失业金数据给美国公债收益率(殖利率)带来提振，并加大美元吸引力。不过面对美股的下跌，市场风险偏好减弱，导致美债收益率再次回落，而且在中国PMI调查公布后进一步下滑。
美国指标10年期公债收益率(殖利率)在亚洲市场报2.274%，低于美国市场周四收盘水准2.278%。
劳工部周四表示，截至7月18日止当周初请失业金人数经季节调整后减少2.6万人至25.5万人，为1973年11月以来最低。
美国本周发布良好的就业和楼市数据，支持了认为美联储可能最早于9月升息的观点，进而为美元带来支撑。
欧元兑美元最新微跌约0.1%至1.0991美元；昨日欧元上涨，因希腊议会批准了第二批改革方案，以开始与债权人开始救助协商。
美元日内持稳，兑日圆报123.93。在IMF警告日本不要过于依赖弱势日圆来提振通胀之后，日圆周四短暂呈现守势。
周五在中国制造业调查公布后，澳元兑美元跌至六年低点，最新报0.7301美元，日内跌幅0.7%，之前曾低见0.7295美元。
现货金下滑约1%，至每盎司1,079.24美元，周线可能下跌近5%。
原油期货从隔夜时段创出的数月低点反弹。美国原油期货约涨0.7%，报每桶48.79美元。周四结算收盘价创3月31日以来最低。
布兰特原油期货涨0.3%，至每桶55.46美元，周四结算收盘价创4月2日以来最低，因市场持续担心全球供应过剩的问题。(完)
(编译 李爽/许娜/刘秀红/徐文焰/白云; 审校 张涛/龚芳/艾茂林)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。