中国股市企稳且亚股上涨 美联储公布决议前市场谨慎

路透悉尼7月29日 - 亚洲股市周三多数上涨，市场寄望中国能遏制股市跌势而不损伤经济，但在美联储公布政策决定之前，市场一片谨慎氛围。

中国股市沪深300指数.CSI300在早盘的震荡交投中上涨0.6%，沪综指.SSEC涨0.7%。

中国监管部门承诺在必要时购买股票稳定股市，并暗示央行会进一步放松政策，让市场情绪稍微得到安抚。

不过投资者对于周一中国股市毫无预警地大跌逾8%仍心有余悸。

澳洲主要股指上涨1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上扬0.7%。

日经指数.N225是少数几个下跌的股市之一，跌幅为0.4%。

美国股市方面，道琼工业指数.DJI周二收涨1.09%，标准普尔500指数.SPX升1.24%，Nasdaq指数.IXIC亦涨0.98%。

但推特(TWTR.N)盘后重挫11%，因公司表示月均用户增幅为2013年上市以来最低。

美联储周三晚将结束为期两天的政策会议，对其将采取强硬还是温和立场，市场看法不一。预计美联储本周不会调整利率。

美联储主席叶伦在最近的国会证词中既没有排除9月升息的可能，也没有让市场觉得那是板上钉钉的事情。

“我们认为将公布的联邦公开市场委员会声明将体现这一非承诺性的表态，”RBC Capital Markets的首席美国经济分析师Tom Porcelli说。

“换句话说，有关暗示将很快升息的前瞻指引不会有明显改变。”

Porcelli补充称，顶多是美联储对经济的看法或许会听起来稍微正面一点，会用均衡来形容前景风险，而不是“接近”均衡。

汇市方面，投资人似乎认定在1800 GMT联储政策声明出炉前，不做空美元较为安全。

美元/日圆JPY=持于123.45，高于周二低点123.04；欧元/美元EUR=报1.1082。

美元指数.DXY跌0.2%，报96.505。

能源市场方面，油价受抑，静待美国石油库存官方数据。

布兰特原油LCOc1小跌0.08美元至每桶53.21美元，接近2月以来低位。美国原油CLc1小跌0.06美元至47.92美元。(完)

(编译 白云/许娜/王丽鑫/李春喜/张若琪 审校 张涛/李爽/龚芳/王兴亚)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。