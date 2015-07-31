亚股小涨但月线可能收低 美元脱离高位

路透东京7月31日 - 亚洲股市周五小涨，但月线仍可能收低；与此同时，美元脱离美国国内生产总值(GDP)数据公布后创下的高位。此数据增强了美国联邦储备委员会(美联储/FED)年内可能升息的预期。

0302GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上涨约0.2%，但月线下滑5.9%。

日股日经指数.N225几无变动，但7月累计上涨1.4%，是除澳洲和新西兰之外本月唯一上涨的亚洲股市。

开盘前公布的日本经济数据包含一些令人担忧的信号，其中包括家庭支出下降，东京地区7月消费者物价指数(CPI)下降，以及6月失业率上升。

投资者也在等待更多蓝筹企业的财报，并在寻找有关中国股市震荡是否对经济产生影响的线索。

中国证监会周五早间表示，沪深交易所已对频繁申报或频繁撤销申报，涉嫌影响证券交易价格或其他投资者的投资决定的24个账户采取了限制交易措施。

这是中国政府最新的救市举措之一。沪深300指数.CSI300下跌0.4%，本月累计下跌15%。沪综指.SSEC跌1.2%，7月累计跌幅扩大至13.4%。

“在希腊已不是焦点，而且中国也不像以往那样令人关注的情况下，我们重新开始关注经济数据，”Saxo Capital Markets驻新加坡的机构客户交易负责人Christopher Moltke-Leth说，“尤其是美国数据，因为离美国升息已经很近。”

美国股市周四收盘基本持平，因投资者消化表现平平的企业季报和显示美国第二季经济加速成长的最新报告。标准普尔500指数.SPX持平于2,108.63点。

周四公布的数据显示，美国第二季经济加速成长，因强劲的消费者支出抵销了企业设备支出不振的拖累，这意味着经济动能稳定可能带动美联储更加接近于今年升息。

“我们认为，美联储进行九年来首次升息的时机已经成熟，”BKAsset Management驻纽约主管Kathy Lien称。

“尽管我们看涨美元，并相信美元还有可能进一步上涨，但是目前距离下次货币政策会议还不到两个月的时间，美元已然处于超买状态，”她在发给客户的报告中称。

美元兑日圆JPY=EBS日内小跌约0.1%至123.985，隔夜曾涨至124.58日圆，为6月10日以来最高。

欧元兑美元EUR=小涨约0.1%至1.0942美元，周四一度跌至一周低点1.0835。

美元指数.DXY微跌0.2%左右，报97.386，前夜一度涨至一周高点97.773。

原油价格连续第二日下滑，因美国前夜发布的经济数据喜忧参半，给市场人气带来压力。美国原油期货CLc1跌0.4%，至每桶48.15美元。

伦铜可能创下自1月以来的最大单月跌幅，受中国需求状况和美元走强影响。伦铜7月或下跌近9%，为1月以来最疲弱表现，也是自2012年以来表现第二糟糕的一个月。

美元走强也推低金价，后者或录得连续第六个周线下跌，为1999年以来时间最长的一次下滑走势。金价跌1%，恐将触及五年半低点。现货金XAU=最新持稳，报每盎司1,086美元。(完)

(编译/审校 许娜/汪红英/刘秀红/王颖/王洋/李春喜/龚芳)

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