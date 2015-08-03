亚股接近今年低点 受中国经济担忧及美元走强打压

路透香港8月3日 - 除日本外亚洲股指周一跌至今年低点，受大宗商品卖压加大和对中国经济增长放缓的担忧打压；美元则兑一篮子货币持稳。

中国财新传媒周一公布“财新中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，7月PMI终值数据降至47.8，为2013年7月以来最低位，且连续五个月处于荣枯线下方。上月终值为49.4。

“我们相信7月初的股市恐慌令经济降温，制造业PMI反映了这点，”荷兰国际集团(ING)经济学家Tim Condon在财新PMI数据公布前在研究报告中指出。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS一度跌1%以上，而后跌幅收窄至0.9%。金融类股和景气周期类股跌幅最大。该指数于7月8日创出今年迄今低点。

亚洲股市普遍走低。日经指数.N225跌0.5%，韩国股市.KS11跌0.9%。

“面对商品价格下跌、围绕中国的担忧以及美联储加息前景，我们认为对新兴市场资产而言，宏观环境仍具挑战性，”巴克莱分析师在给客户的每日报告中表示。

近期的资金流动数据也证实了这种趋势。过去两个月里，新兴亚洲市场的外资净卖超近100亿美元，只有印度见到少许资金流入。

尽管资金流出重创韩国和台湾等股市，但估值水平显示，接下来还有可能进一步下行。

据瑞士宝盛集团的研究，尽管近期股市走软令新兴市场估值相对发达市场更具吸引力，但当前估值水平仍是亚洲金融危机低位的两倍之多。

美国股市上周五小幅收低，因能源股下滑。道琼工业指数.DJI跌0.3%，标准普尔500指数.SPX跌0.2%。

汇市方面，美元兑日圆周一基本持稳于123.97；欧元兑美元持稳于1.1097。

虽然最近美元走势受到美国经济数据的打击，但在美联储上周会议预示9月仍可能升息之后，美元整体趋势仍然看涨。

今年以来美元指数上涨了7.75%，去年累计上升12.8%。

而且据调研研究公司BlackRock Investment Institute，“美元涨势可能刚刚开始”。

“自1970年代布雷顿森林固定汇率制度终结和汇率开始浮动以来，美元涨势一般要持续六七年，”BlackRock的全球投资策略师Russ Koesterich指出，并称美元涨势往往自我增强，其升值预期会带动更多资金流入美国资产。

这对于新兴市场来说则是不利因素。

大宗商品也面临同样困境。

油价走势持续挣扎。美国原油期货7月跌幅为2008年金融危机以来最大，受中国股市大跌以及有迹象显示中东产油大国产油量在纪录高水准，7月油价跌势难止。

美国原油在7月重挫21%后，周一续跌0.7%，至每桶46.81美元。

期铜7月下跌10%，创1月以来最大跌幅，目前处于2009年6月以来最低水准。

整体路透大宗商品指数.TRJCRB7月跌10.8%，为2011年9月以来最大月跌幅。

国际贸易也在放缓，反映了中国经济放缓，及欧洲和美周增长迟滞。

债市为唯一亮点。

美国10年期公债收益率(殖利率)US10YT=RR报2.21%，日本10年期公债收益率JP10YT=RR趋稳于0.41%。(完)

(编译/审校 李春喜/刘秀红/孙国玉/张涛/张若琪/白云/高琦/龚芳/杜明霞)

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