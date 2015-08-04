亚股走势波动 油价下挫后反弹

路透东京8月4日 - 亚洲股市周二难以保持在上日收盘水平之上，此前疲软的经济数据拖累美股，待公布的美国就业报告或为美国联邦储备委员会(美联储/FED)何时加息提供指引。

原油价格继前夜下挫后走强，美国原油CLc1涨约0.7%，至每桶45.48美元。布兰特原油期货LCOc1涨0.7%，至49.84美元，此前一度跌5%，创六个月新低。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 .MIAPJ0000PUS小跌；日股日经指数.N225继上日终止连续三日涨势后，今早又下滑0.1%。

中国股市早盘走高，沪综指.SSEC及沪深300指数.CSI300连袂走坚。指数自6月创下峰值后跌逾三成，北京当局已祭出连串救市措施。

美国股市昨晚暴跌，因中美制造业数据均令人大失所望。

供应管理协会(ISM)周一公布，美国制造业扩张步伐于7月放缓，表现逊于预期。ISM称7月全国制造业活动指数从前月的53.5降至52.7，路透调查预估指数将维持在53.5不变。

数据表现疲弱，加之油价挫跌引发通胀放缓的担忧，促使投资人削减对美联储最快9月升息的押注。

路透调查显示，周五美国的非农就业数据料显示美国7月新增就业岗位22.5万个，失业率或持平于5.3%。

瑞信股票主管Stefan Worrall称，“如果美国经济力道更具确定性，美联储政策更趋正常化，并且升息合理的话，那么将有利于全球风险人气，因为许多人已为此作好准备。”

美元兑日圆小涨至127.07日圆，欧元兑美元EUR=微跌至1.0947美元。

大宗商品货币持稳，此前因油价大跌而承压。

加元当日接近持平，但兑美元稍早下滑，挫至11年新低1.3176加元。加拿大市场周二恢复交易，周一因公众假期休市。

澳元兑美元最新报0.7288美元，日内小幅上涨，持于上周所及的六年低位0.7234上方，投资者等待0430GMT出炉的澳洲央行会议决议。

市场人士普遍预期澳洲央行将维持利率在纪录低位2.0%不变，但可能试图口头打压澳元。

澳元受到澳洲零售数据的支撑。澳洲6月经季节调整后的零售销售较前月上升0.7%，路透调查预估为增加0.5%。

现货金下跌约0.2%至每盎司1,083.70美元，为四天内第三天下滑，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年将升息的预期，削弱了黄金的魅力。(完)

(编译 孙国玉/龚芳/于春红/杜明霞；审校 王颖/艾茂林/郑茵/张若琪)

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