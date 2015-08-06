亚股下跌而美元持坚 强劲美国数据有利于美联储9月升息

路透东京/新加坡8月6日 - 亚洲股市周四多数下跌，而美元持坚，因美国公布的服务业数据强劲、以及一名美联储官员的讲话提升了9月升息的预期。

0227GMT，日股日经指数.N225涨0.7%；韩股综合股价指数.KS11回吐稍早涨幅，下跌0.7%。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下跌0.6%。

“原本配置给亚洲的海外资金目前在场外观望，”Barings Asset Management旗下多种资产策略主管Khiem Do表示。“短期而言，大家在观望美联储升息的时间和步伐，这无疑给美国股市和部分北亚股市起到了些许平抑作用。”

台湾加权股价指数.TWII跌0.8%，受大立光电(3008.TW)下跌拖累。当地媒体报导，这家苹果公司(AAPL.O)主要供货商公布7月营收低于预期，并下修8月预估。

澳股S&P/ASX 200指数跌0.7%，之前澳洲公布7月失业率升至6.3%，尽管就业人口自6月以来激增了38,500个。

美国股市隔夜大多小幅走高，因7月服务业活动急增至近10年来最高水平，且欧洲公司业绩表现稳健。

美国供应管理协会(ISM)公布，美国7月服务业指数升至60.3，为2005年8月来最高，为服务行业急速增长的迹象。接受路透调查的分析师预估为56.2。

该数据支持了美国联邦储备委员会(美联储/FED)将在9月加息的看法，远远抵消了周三公布的7月民间就业数据逊于预期的影响。

华尔街日报报导，洛克哈特表示，美国经济要“严重恶化”，才会令他不支持在9月的升息，他是今年具有投票权的五位地区联储银行总裁之一。

野村证券债市分析师Tomoaki Shishido说道：“洛克哈特并不是政策上的鹰派人物，被认为是美联储设定政策的联邦公开市场委员会中立场中立的委员”。“就我记得的来看，以往洛克哈特对美联储政策所给出的线索经证实几乎是全对。”

鉴于洛克哈特的言论，美国定于周五将公布的就业数据可能也不会改变人们的预期，除非数据同市场预期出入太大。

美元三个月隔夜指数互换利率周三创下2010年以来最高。

美国升息预期提振美元兑其它货币走高，美元指数一度涨至三个半月高点98.218，最新报97.872。

美元兑日圆周三突破在124.50附近的强劲阻力，触及两个月高位125.015。最新报124.79日圆。

欧元兑美元也在周三下滑至两周低点1.0847，后又小幅回升至1.0902。

“市场开始消化9月升息的可能性，”三菱东京日联银行首席外汇策略师Minori Uchida称。

“目前的焦点将是新兴货币和股市等风险资产如何针对美国升息预期做出反应，”他还表示。

投资者担心，打破维持10年之久的美元零利率局面，有可能会给对廉价美元融资习以为常的一些新兴经济体和企业造成严重冲击。

周三，巴西雷亚尔兑美元触及12年低点，南非兰特触及14年低位。在亚洲，印尼卢比和马币(林吉特)徘徊在1990年代晚期亚洲经济危机以来的最低水准附近。

另一方面，似乎鲜有投资者担心美国股市走势。

美国股市波动率指数短暂跌破11%，创逾一年来最低。

其他市场，油价跌至近几个月新低，因美国汽油库存大增。

布兰特原油期货触及六个月低点每桶49.02美元，为1月末以来最低。

伦敦期铜小幅上扬0.6%，期铝上升0.3%，脱离六年低点，因中国数据对工业金属构成支撑，不过美元走强令涨幅受限。(完)

(编译 李春喜/王颖/孙茉莉/刘秀红/王兴亚；审校 许娜/艾茂林/王颖/王丽鑫)

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