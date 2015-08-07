亚洲股市料连跌第三周 美元上涨

路透香港/东京8月7日 - 多数亚洲股市周五下跌，可能录得连续第三个周线跌幅。美元上涨，美国就业报告公布前人气谨慎。该报告可能推动美联储在9月升息。

美国利率上升前景导致资金撤出新兴市场。最近中国股市动荡，以及大宗商品下挫，也影响投资者需求。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌0.1%，本周累计下跌约1.5%，因令人失望的业绩结果拖累美股走软，带来连带效应。

日经指数.N225涨0.2%，扳回之前因投资者获利了结产生的跌幅，此前日本央行维持刺激计划不变。

日本央行如投资者所料维持货币政策不变。暗示其相信即便不扩大货币刺激，通胀也会达到2%的目标水准。

本周乐观的美国经济数据及一位联储官员的鹰派言论巩固了关于美国升息的预期，并令新兴市场承压。今日稍晚公布的非农就业数据料将在美国联邦储备委员会(美联储/FED)政策决定中发挥重要作用。

分析师预计，美国非农就业报告将显示7月新增22.3万个就业岗位。周四数据显示，一周美国初请请领失业金人数较前周增加，不过整体趋势依然正面。

“今天的美国非农就业报告可能比以往更引人注目，因为美联储2015年仍保持政策‘取决于数据’的做法，”巴克莱策略师表示。

MSCI明晟全球股指.dMIWO00000PUS今年涨3%，MSCI明晟新兴市场指数跌逾6.5%，因投资者调整仓位。

外汇市场方面，美元指数.DXY报97.86，有可能连续第二周周线上扬，投资者专注于美国与日本、英国等其他主要央行政策走向差异。

美元兑日圆微升至124.78，之前日本央行发布政策声明；欧元兑美元微升至1.0914.

英镑距离隔夜所及低点不远，之前英国央行发布温和言论打压英镑。英国央行会议只有一位委员投票支持立即开始加息，而市场原本预期至少会有两位委员持这种看法。英镑兑美元持平报1.5511，之前低见1.5465。

债市方面，美国现货公债普遍走稳，在重要经济数据公布前交易员结清仓位，指标10年期公债收益率(殖利率)报2.23%。日本10年期公债收益率交投于日内区间顶部，报0.43%。

大宗商品方面，美国原油期货小涨。由于美国原油库存大幅下降未能提振油价，油价隔夜触及数月低位。

美国原油期货上涨约0.6%至每桶44.92美元，周四低见44.20美元，接近3月所及六年低位42.05美元。布兰特原油期货上涨0.6%至每桶49.81美元，脱离周四所及六个月低位。

涵盖19个商品的汤森路透/Core Commodity CRB指数.TRJCRB跌至2003年以来新低，今年以来累计下跌近14%。(完)

(编译 张涛/刘秀红/李爽/许娜；审校 王丽鑫/张明钧/孙茉莉)

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