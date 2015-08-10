亚洲股市守在一年半低点附近 美元持稳

路透香港/东京8月10日 - 亚洲股市周一下跌，接近一年半低点，马币(林吉特)等商品货币进一步走跌，此前中国公布的数据突显国内需求放缓趋势加深。

中国7月出口再次下降，并创四个月最大降幅，工业生产者出厂价格(PPI)同比也下跌，显示中国工业需求不振对全球贸易构成的冲击，并打击到新兴市场资产。

MSCI明晟除日本外亚太股指.MIAPJ0000PUS小跌，守在上个月触及的一年半低点附近。该股指自5月以来已下跌16%。

“市场开始消化中国经济增长的结构性放缓，以及大宗商品超级周期的结束，”摩根大通资产管理全球市场策略师Yoshinori Shigemi称。

尽管经济分析师一直预期中国经济在经历多年快速增长后，必然会放缓，但放缓幅度以及对新兴市场的影响还是让投资者大吃一惊。

据法国巴黎银行分析师，在截至5月的六个月间，全球贸易额年化萎缩幅度约为3%，为2001年和2009年的全球衰退以来最为严重。今年的多数降幅是由中国经济持续放缓导致。

新兴市场股市受冲击最为严重，企业艰难应对中国放缓的影响。

根据汤森路透的数据，年内迄今，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS以美元计下跌了近7.5%，同期美股表现为持平。

尽管做出判断的时日尚早，但亚洲迄今已经公布的企业财报却印证了这种趋势。

据瑞信分析师报告，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数里面已经有近32%的企业公布了财报，其中超过一半的公司每股盈余的预估遭下调。

对于亚洲新兴经济体而言，中国经济放缓发生在一个如此敏感的时期，有关美联储即将升息的预期在最近几周迅速升温，给新兴市场货币和商品都带来进一步的打击。

马币(林吉特)兑美元触及17年低点，该国外汇储备规模跌破1,000亿美元；与此同时，杠杆资金近期已经增加了对其它大宗商品相关货币的空头押注，比如加元、澳元。

近期数据已经确认美国经济在经历复苏。

上周五美国非农就业数据显示，7月非农就业岗位增长21.5万个，稍低于路透调查的预估，失业率持稳于七年低点5.3%，而且有迹象显示薪资开始加速上升。

美国股市周五下挫，因7月就业报告强劲，小幅提升美国联邦储备委员会(美联储/FED)在9月升息的机率。道琼工业指数.DJI下跌46.37点，或0.27%，至17,373.38点；标准普尔500指数.SPX跌5.99点，或0.29%，至2,077.57点；Nasdaq指数.IXIC跌12.90点，或0.26%，至5,043.54点。

美国升息前景增强了美元吸引力，美元指数.DXY在美国非农就业报告公布后涨至4月底以来最高98.334，之后回落。周一报97.670。

欧元兑美元报1.0957，美元兑日圆JPY=报124.35。

由于全球经济放缓、美国汽油供应过剩以及美国石油活跃钻机数增加，油价持续下跌。

原油期货价格周一早盘跌至数月新低，布兰特原油LCOc1跌至每桶48.26美元，接近1月所及六年低位45.19美元。

汤森路透/核心商品CRB指数.TRJCRB触及2003年以来新低，年内迄今累计下挫近14%。(完)

(编译 白云/王丽鑫/高琦/王洋/许娜；审校 张涛/艾茂林/张若琪/杜明霞)

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