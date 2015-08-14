亚洲股市本周或下跌 原油期货跌至六年半低位

路透东京/新加坡8月14日 - 亚洲股市周五多数上涨，但仍可能创出较大周线跌幅，因本周初中国出人意料地令人民币大幅贬值。

原油期货仍承压，跌至六年半低位。此前公布的数据显示美国石油库存大增，加剧了投资者对全球供应过剩的担忧。

MSCI明晟亚太地区(除日本)股指.MIAPJ0000PUS涨0.06%，本周恐 累计跌2.6%。

日股日经指数.N225早盘跌0.1%，本周料跌约0.8%。

今天开盘前中国人民银行将人民币兑美元中间价定为6.3975，高于前一交易日收盘价6.3990。人民币即期汇率开盘报6.3990，早盘报6.3996。

周二中国央行将人民币中间价贬值近2%。

花旗分析师沈明高认为，在确保人民币中间价形成更多地以市场为基础的同时，中国当局可能不得不在两种可能的情况中作出选择，未来几个月或是通过适度干预让人民币有限度地贬值，或是减少干预容忍人民币贬得更多。昨日以来现汇市场的波动暗示，前者更有可能。

在出其不意地实施人民币中间价改革两天后，中国央行明确亮出此次汇率主动调整的“底牌”：中间价和市场汇率积累的3%左右的贬值压力已释放，汇率偏差校正基本完成。而此次汇改旨在建立市场化机制，并非以促进出口为初衷。

美元/日圆持稳于124.42日圆，脱离周二所及两个月高位125.28。欧元兑美元几近持平于1.1144美元，本周已涨1.6%。

美元本周承压，因人民币贬值导致市场不稳，打压有关美联储最早在9月升息的预期。

但周四美国公布的零售销售数据强劲，为美国联邦储备委员会(美联储/FED)即将升息的观点提供了支撑。

美国7月零售销售反弹，而且一周初请失业金人数趋势显示，就业市场日趋紧张。

在大宗商品方面，原油期货续跌，油价下挫至2009年初以来首见的低点。

美国原油周四结算价下跌3%，至六年半新低，因美国原油库存大增，令全球供应过剩疑虑加剧。

亚洲时段早盘，美国原油下跌0.4%，至每桶42.07美元，布兰特原油小涨0.06%，至每桶49.25美元，稍早低见49.11美元。(完)

(编译/审校 孙国玉/于春红/郑茵/陈宗琦/李婷仪/王洋)

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