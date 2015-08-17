中国股市下滑拖累亚股 美元守住升势

路透东京8月17日 - 亚洲股市周一多数下跌，受中国股市下滑拖累；美元兑欧元则在乐观的美国经济数据公布后保持温和涨势，随着人民币现阶段出现企稳迹象，美元或进一步上涨。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌0.7%。

该指数上周累计下跌2.6%，因中国政府之前令人民币贬值，导致全球金融市场受到猛烈冲击，并加剧了对中国经济的担忧。

人民币一度下跌逾4%，拖累全球新兴货币等高风险资产，因市场担心人民币贬值可能引发全球货币战，但随着中国减慢人民币的贬值速度，金融市场在接近上周末时开始企稳。

但有迹象显示，接近上周末时因人民币跌幅放缓而出现的舒缓情绪可能已消退，沪综指.SSEC继上周上涨近6%后今日下跌0.9%。

期货市场也反映出投资者对股市的悲观情绪，沪深300指数期货CIFc1跌2.1%。

油价跌至近六年低位，也给亚洲出口依赖型经济体带来冲击。马来西亚股市.KLSE跌1.5%，马币(林吉特)MYR=MY徘徊在17年低位附近。

但日经指数.N225和澳洲股市逆势走高，分别上扬0.4%和0.3%。

“随着中国人民币汇率相关担忧继续减弱，而且在美联储(9月)会议之前美元有望进一步上涨，日经指数本周有可能全力收复上周失地，”IG驻墨尔本市场分析师Angus Nicholson写道。

美元兑日圆JPY=持稳于124.39日圆。

日本政府周一公布的数据对日圆影响甚微。数据显示，日本经济4-6月环比年率为萎缩1.6%。分析师表示，中国经济放缓并对亚洲邻国产生影响，因此就算7-9月经济回升，也将更可能只是温和反弹。这一黯淡数据进一步说明日本经济陷入停滞，或将重燃日本央行今年稍晚将扩大货币刺激政策的市场预期。

欧元跌0.2%至1.1092美元EUR=，回吐上周大涨后的部份涨幅，当时人民币贬值连带压低美元汇价。

美国上周尾段发布令人振奋的生产者物价及工业生产数据，帮助支持美联储9月升息的机率，为美元涨势提供一臂之力。

此外，中国人行周一将人民币中间价CNY=CFXS订在6.3969，略高于上日的6.3975。

“人民币中间价回稳，可为美元恢复升势消除疑虑。在波动性降低的情况下，对人民币贬值将影响美联储政策的疑虑应退烧，焦点可望转回美国，”花旗驻新加坡的十国集团(G10)策略主管Todd Elmer写道。

即便欧盟证实达成协议将在三年内对希腊提供高达860亿欧元资金，欧元并未获得很大的支撑，即表明全球金融市场焦点已自希腊转移至中国意图让人民币贬值等其他事情上。

澳元兑美元AUD=D4变动不大，报0.7380美元。

上周人民币重贬后，澳元一度跌至0.7217美元的六年低位，但在中国当局介入，阻止人民币贬势后，澳元重新站稳脚跟。

尽管中国央行称人民币没有理由进一步贬值，但许多交易商怀疑，经济数据低迷，加上进一步政策宽松的预期，仍使人民币承受下行压力。

在全球供应过剩的疑虑下，油价走势继续挣扎。中国上周对人民币的意外之举和其对商品需求可能产生的影响，上周也扰动油市。

美国原油CLc1跌1.4%，报每桶41.91美元，距离周五所及的六年低点41.35美元不远。(完)

(编译 孙国玉/汪红英/刘秀红/龚芳/张若琪 审校 戴素萍/高琦/李婷仪/陈宗琦)

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