亚洲股市自两年低点反弹 美元走强

路透东京8月18日 - 亚洲股市周二自两年低点反弹，因强劲的美国房屋数据抵消了市场对美国一项疲弱制造业数据的担忧，而预期中的收益率优势则令美元保持坚挺。

日经指数.N225涨0.1%，亚洲股市多数上涨，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS涨0.4%，摆脱了周一触及的两年低点。

周一公布的两项美国经济指标形成强烈反差，令许多市场人士对于美国经济状况感到困惑，并给美联储何时开始升息平添变数。

纽约联储8月制造业指数从7月的正3.86降至负14.92，为2009年4月以来最低水准，因新订单和出货急剧下滑。

“纽约联储的该项指数是项相对较新且波动明显的指数。不过指数触及2009年4月以来最低，让人很难忽视。”SMBC日兴证券首席固定收益策略师森田长太郎称。

但稍后全美住宅建筑商协会(NAHB)公布的报告显示，美国8月住宅建筑商信心指数上升，追平近10年前创下的最高水平。

最终，美国股市上涨，标准普尔500指数.SPX升0.5%。与此同时，美国公债收益率(殖利率)下滑，指标10年期公债收益率US10YT=RR从上周的2.198%降至2.169%。

美国利率期货<0#FF:> <0#ED:>几无波动，市场仍不是完全确信美联储会在9月升息。

但大多数投资者相信美联储将在年底之前升息，但之后升息步伐将十分缓慢，因全球经济脆弱。

此前景足以使美元与其他货币区分开，其他货币或将仍受到当局延续或者出台新货币宽松举措的压制。

美元指数.DXY =USD在连涨三日后持坚于96.842，脱离上周三所及一个月低点95.926，当时受中国意外令人民币贬值影响。

“中国并不是故意试图让人民币长期走贬。只是让人民币下跌，以便与实际水平一致，因为人民币一直以来人为地持于高点，”汇丰银行驻东京的宏观经济策略小组主管城田修司表示。

“人民币走势对全球市场的影响并不大，”他表示。

中国央行将人民币兑美元中间价CNY=PBOC定在周一收盘位附近。人民币兑美元CNY=CFXS在国内市场几无变动，报6.3902。离岸人民币小涨0.1%，至6.4355。

欧元/美元EUR=持于1.1075，在周一下跌0.3%后暂时走稳。美元/日圆JPY=报124.47，略高于周一美国汇市尾盘水平。

泰铢兑美元THB=TH跌0.4%至六年新低35.55，此前曼谷周一发生爆炸，导致19人死亡，其中包括三名外国游客，令人担心旅游收入将减少。

中国经济放缓的担忧，仍然对大宗商品价格施压。

布兰特原油期货LCOc1周一创下六个月收盘低位每桶48.74美元，日本4-6月经济萎缩也造成拖累。日本是全球第三大石油消费国。

布兰特原油期货周二在亚洲市场续跌0.3%，至每桶48.58美元。美国原油期货CLc1在六年半低位附近徘徊。

期铜CMCU3下跌0.4%，至每吨5,095美元，接近上周触及的六年低位。(完)

(编译 孙国玉/张若琪/许娜/陈宗琦/王丽鑫；审校 张涛/白云/李婷仪/于春红/张明钧)

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