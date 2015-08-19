亚洲股市在两年低位挣扎 中国股市继续下跌

路透东京8月19日 - 亚洲股市周三在两年低位挣扎，因中国股市继续下跌，引发了对中国经济稳定性的担忧。

中国股市沪综指.SSEC周三跌3.9%；周二跌6.1%，因市场担心央行可能并不急于进一步放松政策。此次暴跌削弱了对当局出手救市后股市会企稳的憧憬。

日股日经指数.N225跌0.5%，韩股综合股价指数.KS11跌1.3%。

“投资人在乎这两件事--一是中国的经济，一是美国升息的时间。目前占据他们心头的主要是这两项顾虑。”Amundi日本市场及投资信息部主管Masaru Hamasaki称。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌至两年低位，最新下跌0.1%。但澳洲股市逆势上涨1.2%。

继上周人民币贬值后，进口类股和美元计价债务部位高的企业承压。

中国经济增长放缓疑虑和美国升息预期，对新兴经济体资产市场造成的打击最大。

MSCI明晟新兴市场指数.MSCIEF跌至2011年10月以来最低，现已较4月所及高位跌逾20%。

美国股市周二亦回落，标准普尔500指数.SPX下滑0.26%，受累于零售业巨头沃尔玛(WMT.N)的疲弱业绩。

有关中国对大宗商品需求放缓的担忧也给铜价CMCU3造成冲击，铜价跌至六年低位每吨4,983美元，跌穿5,000美元心理位，最新报每吨5,025.00美元。

这又给铜出口国造成打击，智利披索CLP=跌至12年低位。

人民币上周意外贬值后，其影响也波及至其他新兴货币。越南将美元/越南盾VND=VN汇率浮动区间从2%扩大至3%，为一周内第二次行动，旨在保护本国出口。

在此同时，一些新兴市场也面临资本外流，因投资人将资金转换成美元，因美元利率看来将上扬。

美国7月房屋开工升至近八年高点，因建筑业者扩大兴建独栋房屋，这成为支持升息的理由。

许多投资人及分析师认为，美联储最有可能在下月进行近10年来的首次升息，因劳动市场持续改善。

美联储7月政策会议记录将于周三稍晚公布，预料将会受到各界详细检视，试图从中找出美联储升息时机的线索。

利率上扬的前景支撑美元兑其他货币走势。欧元兑美元EUR=报1.1050，周二曾一度触及1.10165的一周低点。

英镑也上涨，英镑贸易加权指数=GBP升至七年半高位，因周二公布的英国通胀数据强于预期，加强英国央行未来几个月升息的押注。

“除美联储外，英国央行也可能在同期升息。考虑英国是全球货币中心，同时收紧政策可能导致(对风险资产)更加紧张，”摩根大通资产管理全球市场策略师Yoshinori Shigemi称。

油价在周二短暂反弹后再次下滑。美国今秋需求趋软，以及亚洲主要经济体放缓的预期打压大宗商品。

美国原油期货CLc1跌0.2%，至每桶42.52美元，向周五触及的六年半低位41.35美元回落。布兰特原油期货LCOc1跌0.4%，报每桶48.63美元，接近六个半月低位。(完)

(编译 孙国玉/张若琪/刘秀红/张明钧/王丽鑫；审校 许娜/戴素萍/张荻/艾茂林/杜明霞)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。