中国增长疑虑压低亚股 美联储会议记录削弱美元优势

路透东京8月20日 - 周四有关中国经济放缓的担忧打压亚股跌至两年低位，同时给油价施压，而美国联邦储备委员会(美联储/FED)7月会议记录削弱9月中旬升息预期。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌0.9%，该地区除新西兰外的所有市场都下滑。

恒生指数.HSI触及八个月低点，而新加坡股市.FTSTI跌至一年半低位。马来西亚股市.KLSE创三年新低。

沪综指.SSEC也下跌1.2%，日经指数.N225跌0.7%。

“风险令市场紧张，投资者纷纷撤出对新兴经济体以及资源出口类股的投资，”三井住友银行首席分析师宇野大介称。

围绕中国经济长期放缓的担忧影响着很多行业的前景，其中商品领域是受影响最严重的之一。

美国原油期货CLc1小跌0.8%。周三在美国原油库存意外大增影响下跌逾4%，最终仅勉强略高于约40.40美元的六年半低位。

美国原油期货最新报40.47美元，若跌穿40美元，有可能触发新一轮抛盘。

布兰特原油期货LCOc1跌0.6%至每桶46.90美元，非常接近1月所及六年低位45.19美元。

石油及其它大宗商品价格的下滑给众多资源出口型新兴经济体造成重击。随着美国升息可能性越来越大，这些经济体已然受到了资本外流的冲击。

明晟新兴市场指数.MSCIEF创下四年新低，较4月触及的今年高点下跌22%，距离2011年10月低点也仅一步之遥。

美联储上月政策会议纪录显示，官员上月普遍认同，经济正在接近应该升息的状况，但担心通胀低迷及全球经济疲软构成的风险太大，所以不能承诺升息。因此，部分投资者质疑联储9月升息的可能性。

美国公债收益率(殖利率)下跌，货币市场利率期货<0#FF:><0#ED:>显示9月升息预期降温。

10年期美债收益率报2.122%，已经从6月所及的八个月高位2.500%回落。

美元兑其他主要货币也失去优势。美元兑日圆JPY=周三跌至三周低点123.68日圆，最新报123.92。欧元兑美元EUR=升至1.1138，继续从周二触及的本周低点1.10165反弹。

现货金XAU=亦上涨，升至一个月高位每盎司1,135.40美元。

“美联储公布7月会议记录后，我们仍维持9月升息的预期。但我们认为升息的门槛有所提高。门槛提高，加上能源价格下滑、自7月美联储会议后国际前景小幅恶化，给我们的预期带来风险，”巴克莱分析师Rob Martin在一份报告中说。(完)

(编译 王丽鑫/孙国玉/刘秀红/汪红英/杜明霞；审校 戴素萍/艾茂林/许娜/张若琪)

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