股市和油价下挫 中国PMI数据加剧经济增长担忧

路透东京/新加坡8月21日 - 全球股市周五下挫，因财新中国制造业采购经理人指数(PMI)8月初值创2009年3月以来最低水准，令投资者纷纷投向公债和黄金以避险。

油价和新兴市场资产也受创，市场担心中国经济放缓或影响全球经济增长。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下跌2.1%，至2012年7月27日以来低点。

经济与中国紧密相关的国家的市场下跌。日本股市日经指数.N225跌2%，韩国综合股价指数Kospi.KS11跌2.2%。

市场人气已经受到隔夜美股疲软的打击，中国制造业数据低迷更是雪上加霜。

国财新传媒周五公布“财新中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，8月PMI初值数据续降至47.1，创2009年3月以来最低水准，当时为44.8。这是该指数连续第六个月处在荣枯线下方。上月终值为47.8。

由于此前公布的7月数据已经逊于预期，这次数据进一步加剧了中国经济放缓的担忧。

“目前市场将最坏情形反映在价格上，”汇丰亚洲股市策略主管Herald Van Der Linde表示，特别是在人民币汇率不确定性下，“人们说这是一大风险，并离开市场。”

沪综指下跌逾1%至200日均线下方，此为2014年7月以来首见，本周跌幅已深达7.9%，这也是海外市场标准普尔500指数.SPX跌至六个月低点的原因之一。恒生指数.HSI盘中下跌1.9%。

MSCI明晟新兴市场指数.MSCIEF跌1.5%至六年低点。

在中国PMI数据公布后，美国股指期货亚洲盘中下跌超过0.4%至六个月低点。澳元跌势扩大，下滑0.4%至0.7305美元。

市场动荡推动金价升至一个多月来最高。

避险资产--美国公债收益率(殖利率)亦进一步下滑。美国联邦储备委员会(美联储/FED)7月会议记录没有提供多少近期会升息的线索，从而削弱了9月升息预期，这已经推动美国公债收益率走低。

“美国市场近来表现不错，在一定程度上被视为避险天堂。这种看法似乎已有所减弱，美股标准普尔500指数收在维持了数月的交易区间下放--信用市场和美国公债收益率曲线已期盼这种结果有一段时间了，”IG首席市场策略师Chris Weston称。

美国公债收益率下跌令美元承压。美元兑日圆JPY=交投在接近三周低点123.25日圆，脱离隔夜高点124.16。

欧元兑美元EUR=盘旋在接近两个月高点1.1250美元，欧元周四时大涨1.1%。

除了担心中国，新兴市场还感受到土耳其里拉造成的动荡。土耳其筹组联合政府的讨论经过多月协商之后破裂，导致土耳其里拉兑美元周四重挫至纪录低点。

大宗商品方面，原油恢复下行趋势。美国原油CLc1跌0.4%至每桶40.91美元，周四曾触及多年低点40.21美元。(完)

(编译 孙国玉/李春喜/许娜/张明钧/李婷仪 审校 龚芳/艾茂林/杜明霞/王兴亚/郑茵)

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