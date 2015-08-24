亚洲股市下挫 中国股市加速下跌而日圆反弹

路透东京8月24日 - 亚洲股市周一创三年低点，中国股市暴跌加剧，全球各市场均担心中国经济现状或带动全球经济放缓，因此投资者纷纷撤出对高风险资产的投资。

在金融市场一片不安之中，公债以及日圆反弹，这种不安在约两周前就已出现，当时中国采取了让人民币大幅贬值之举，引起了外界对中国经济的担忧。

被视为全球需求晴雨表的铜价大跌至六年半低位，因围绕中国的忧虑情绪打击了投资者的信心。

从日本到马来西亚的众多股市遭受重击，因中国股市开盘即暴跌，养老金入市的利好对投资者提振作用有限。

中国沪综指.SSEC跳水7.7%至五个月低位，本月以来累计跌逾10%。

“市场处于下行趋势。好消息匮乏，股市估值仍较高，而且没有新资金流入，”莫尼塔投资公司分析师Qi Yifeng称。

“市场原本期待的降准利好未能兑现，跳水在所难免。”

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS大跌逾4%至三年低点。日股日经指数.N225跌3%，澳洲股市跌至一年半低点。

“如果经济滑坡，中国可能不得不让人民币进一步贬值。人民币贬值将放大中国经济疲弱的负面影响，股市正在因应这一前景进行调整。”大和证券分析师Eiji Kinouchi说。

中国财新传媒周五公布“财新中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，8月PMI初值数据续降至47.1，创2009年3月以来最低水准。 该数据令全球股市大跌。

在中国股市开盘前，亚洲股市就已遭到打击，因之前对中国将引领全球经济放缓的担忧导致美股上周五创下近四年来的最大单日跌幅。小型标普500指数期货ESc1下跌1.1%，暗示人气依然疲软。

尽管市场焦点在中国上，但分析师称其他不利的基本面因素也在起作用。

“表面上看，很容易将夏季全球股市大跌归咎于中国增长放缓、油价下跌和新兴市场货币战争，”Jeffries首席全球股市策略师Sean Darby表示。

“但是，通胀放缓和通缩、全球货币环境收紧及新兴市场获利恶化等因素产生的影响更大。”

中国经济放缓和大宗商品下跌，使新兴市场经济体受创最重，因为许多国家的经济依赖于出口原材料。

南非兰特ZAR=挣扎在14年低点。土耳其里拉也在纪录低点附近徘徊，该国的政局加剧了里拉的困境。

马币(林吉特)MYR=MY触及17年低点。

有些国家的本币下跌过快引发当局干预。韩国当局疑似在汇市卖出美元以阻止韩元KRW=的跌势。

尽管下跌情况并不严重，但美元兑欧元与日圆等主要货币也下跌，因全球成长疑虑令美联储9月升息的预期受创。

美元/日圆JPY=下跌0.6%，至121.19，此前曾触及六周新低。欧元/美元EUR=上涨0.5%，至1.1441，之前也触及1.1458的两个月低点。

股市走跌带来的避险买盘，持续推低美债收益率(殖利率)，这也令美元受到额外压力。美国10年期公债收益率US10YT=RR触及2%的四个月低点。

布兰特原油与美国原油期货触及六年半低点，受全球供应过剩疑虑以及中国需求前景疲弱担忧的拖累。

美国原油CLc1下跌2.1%至每桶39.61美元，布兰特原油LCOc1下挫1.6%，至每桶44.73美元。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3也受同样忧虑打击下跌，触及六年半低点，报每吨4,950美元。(完)

(编译 孙国玉/刘秀红/汪红英/李春喜/陈宗琦；审校 高琦/王颖/张荻/白云/王兴亚)

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