亚洲股市摆脱三年低位 而中国股市继续挫跌

路透东京8月25日 - 继近期大跌之后，动荡的全球市场周二显现喘息迹象，逢低买盘推动亚洲股市摆脱三年低位，但中国股市续跌5%。关于中国经济可能硬着陆的担忧，此前打压亚洲股市重挫。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS涨1.7%，此前一度跌至三年低位。日经指数.N225也已抹掉早些时候的多数跌幅，此前一度下跌4.3%。

“在经历过去数日的恐慌卖盘后，许多市场都呈现出超卖，看来将出现买回操作。即便是那些与中国没什么业务关联的股票也都遭到抛卖。”大和证券资深分析师Yukino Yamada说道。

美国股指期货ESc1在亚洲盘上涨2.0%，部分扳回周一5%的跌幅。

但中国股市依然走低，沪综指.SSEC在前三个交易日下挫15%后，又进一步下滑5%。

“全球投资者陷入混战。说这是一场市场灾难，丝毫不是夸大其词。”华泰证券分析师周林表示，“恐慌情绪主导市场...我还未看到有政府明确干预的迹象。”

日本财务大臣麻生太郎周二称，他希望中国采取措施稳定经济，现阶段日本并无推出新刺激措施的计划。该讲话也凸显出对中国的担忧。

亚洲时段，MSCI全球指数.MIWD0000PUS涨0.2%，周一跌3.8%至10个半月低点，并创近四年最大跌幅。

全球股市均受到中国经济担忧的重创。作为全球经济最重要的引擎，中国经济增速现在远低于政府设定的7%的2015年目标。

美国货币政策方面的不确定性也令投资者不安。美国联邦储备委员会(美联储/FED)曾表示今年计划进行近十年来的首次加息。

全球股市过去一周重挫，大大降低了对于美国9月加息的预期，但加息前景非常不明朗。

美国亚特兰大联储总裁洛克哈特对下月升息的想法似乎转淡，他周一仅表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能会在“今年的某个时候”开始升息。

美国股市标准普尔500指数周一跌3.9%至10个月低位。芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数.VIX一度冲高至50%以上，为2008年全球金融危机以来首现。

由于一些投资者通常借入低收益欧元和日圆，为高风险资产投资融资，股市下跌推动这两种货币升至七个月高位。

欧元兑美元EUR=高见1.1715，日圆兑美元JPY=涨至116.15日圆。

不过，这两货币在亚洲市场都回落。欧元兑美元跌0.7%至1.1531，日圆兑美元下滑至120.02日圆。

油价在亚洲时段也企稳，周一大跌逾6%至六年半低位。

美国原油期货CLc1报每桶38.73美元，较周一低位37.75美元上涨近1美元。

布兰特原油期货现报43.20美元，周一曾跌至42.23美元。

布兰特原油仍接近全球金融危机爆发后所及低位36.20美元，自去年高位也已累计下跌逾66%。(完)

(编译 刘秀红/高琦/孙国玉/王丽鑫/许娜；审校 张涛/艾茂林/许娜/张若琪)

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