亚洲股市下跌 中国降息未能安定紧张情绪

路透香港8月26日 - 亚洲股市周三下跌，投资者担心中国最新降息举措不足以稳定经济，也难以遏制中国股市的跌势。

中国主要股指盘初数次尝试冲高，但均被卖盘打回来，这反映出投资者认为政府和央行需要采取更多措施。

在中国股市沪综指连续暴跌并下破3,000点大关之后，中国央行于周二晚间宣布双双下调存贷款基准利率和存款准备金率。分析师认为，此举有助于进一步降低社会融资成本，稳定经济增长；同时缓解金融市场流动性紧张的压力，防止出现系统性风险资产坍塌。

尽管该举措最初令全球市场为之欢呼，但其影响短暂，投资者很快又将关注焦点转回到中国及全球经济前景不断恶化上面。

早盘中段，沪深300指数.CSI300跌0.5%至3,028.48点，而中国沪综指.SSEC跌1.3%至2,925.97点。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS早盘时段下跌0.2%，仅略高于前一交易日所及三年低位。

日本股市日经指数.N225是唯一的亮点，上涨1.3%，澳洲股市下跌0.4%。

矿业巨擘必和必拓(BLT.L)等企业已经淡化对中国的需求成长预期，在此同时印尼等对中国曝险较高的国家，已经在近期下调2015年的成长预估。

美国股价指数期货亚洲盘初下跌，反映出投资人对于高风险资产有多么担忧，标准普尔500 mini期指ESc1下跌0.4%，接近周一创下的10个月低点1,831。

在中国放宽货币政策后，美国股市上日开盘大涨，但之后尽数回吐涨幅，标准普尔500指数.SPX收盘下跌1.4%。

固定收益市场表现活跃，投资者蜂拥买入政府公债，或转为持币。10年期美国公债收益率本周早前低见1.9%，目前回升至2.06%。一个月前曾在接近2.5%的水平。

“亚洲债市部分领域的流动性变得很低，这波抛售中投资者只买入高品质的债券，”Alliance Bernstein固定收益主管Hayden Briscoe说。

芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数.VIX仍然位于36点的高位，表明市场存在很大的不确定性，即便已降至低于昨日峰值53.3的水平，后者为2009年1月以来最高位。

汇市方面，美元全线失去动能，因交易员纷纷出脱近几年建立的、基于高收益资产的大规模利差交易押注，转而逃向欧元和日圆等避险货币。

欧元兑美元EUR=报1.1529美元，基本持平于美国尾盘水平，但比周二低点1.1396美元高出逾1美分。

美元兑日圆JPY=亦跌回118.90，未能在120关口上方站稳。

大宗商品价格徘徊在略高于本周稍早所及数年低位处，但中国需求降温将加剧全球供应过剩局面的担忧构成压力。

汤森路透/核心商品商品研究局(CRB)指数.TRJCRB略高于2003年以来低位。

布兰特原油期货LCOc1报每桶43.36美元，较周一所及六年半低位42.23美元高约1美元。

期铜CMCU3反弹2.3%至每吨5,065美元。由于铜被广泛使用，铜价经常被视为反映全球经济活动的晴雨表。(完)

(编译 李春喜/刘秀红/张明钧/白云/许娜；审校 张涛/艾茂林/杜明霞)

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