亚股扩大涨势 受美股劲升及中国股市止跌激励

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透东京8月27日 - 亚洲股市周四扩大涨势，美股劲升及中国股市跌深反弹，缓解了全球市场恐将持续重挫的疑虑，而随着避险情绪消退，美元走强。
纽约联邦储备银行总裁杜德利周三的谈话，亦支撑了市场信心。杜德利称，鉴于近期市场动荡对美国经济构成的风险，和几周前相比，如今9月升息前景“迫切性较低”。
不过，由于欧洲股市.FTEU3隔夜下挫近2%，而且中国将在下周初公布更多制造业和服务业数据，部分投资者现在仍焦虑不安。
全球市场本周稍早暴跌，上海股市重挫，引发中国经济忧虑，但中国当局周二晚祭出强力刺激政策后，市场恢复了一些平静。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上涨1.8%，远离本周稍早所及三年低位。
近期金融市场巨震的震中--中国股市早盘上涨，沪深300指数.CSI300涨2.5%，沪综指.SSEC升2.1%。这些股指过去一周暴跌逾20%。
继昨日涨3.2%后，日股日经指数.N225今日继续上扬1.8%，因美国股市创下四年来最大单日涨幅。
美国股市周三大幅收涨，录得四年来最大单日涨幅，因对中国经济的担忧消退，美联储不会在下月升息的预期给低吸买家壮胆。
针对有关美联储将决定等待的猜测，SMBC Friend证券资深策略师Shigemitsu Tsuruta称，“市场已经开始消化这种可能性，而当前水平提供了较好的短线反弹机会。
中国股市周三收盘走低，因中国央行的双降利好刺激作用有限，投资者仍对中国政府使经济摆脱放缓的能力缺乏信心。
汇市方面，受杜德利对9月升息概率的评论影响，美元隔夜一度下滑。
但杜德利告诫不要对短期市场波动反应过度，此语令美联储在9月16-17日会议上加息还留有一定余地。
美元反弹，因避险情绪消退，令日圆和欧元需求下降，近期股市抛售潮中投资者为避险曾买入日圆和欧元。
美元还受益于强劲的美国耐用品订单数据，该数据支持了美联储终将随着美国经济复苏而加息的观点。
美元兑日圆JPY=报120.16日圆，上涨了0.2%，脱离了周一创下的七个月低点116.15日圆。
欧元兑美元EUR=涨约0.1%至1.1327美元，隔夜跌1.7%，进一步脱离周一所创七个月高点1.1715美元。
欧洲央行执委普雷特的谈话亦损及欧元。他表示，欧洲央行达不到通胀目标的可能性升高，因大宗商品价格下跌且海外经济体疲弱。
全球避险心态普遍有所缓和，美国原油期货价格CLc1反弹2.3%至每桶39.50美元。周一时跌至六年半低位，受供应过剩疑虑及中国经济恐硬着陆的担忧所累。布兰特原油期货LCOc1涨2.4%至44.16美元。
金价扳回部位失土，上交易日创下五周来最大单日跌幅，因美元反弹且美股大涨。现货金XAU=上涨约0.3%至每盎司1,127.50美元。(完)
(编译 蔡美珍/许娜/刘秀红/孙国玉/戴素萍 审校 张明钧/高琦/王丽鑫/李婷仪)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。