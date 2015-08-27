亚股扩大涨势 受美股劲升及中国股市止跌激励

路透东京8月27日 - 亚洲股市周四扩大涨势，美股劲升及中国股市跌深反弹，缓解了全球市场恐将持续重挫的疑虑，而随着避险情绪消退，美元走强。

纽约联邦储备银行总裁杜德利周三的谈话，亦支撑了市场信心。杜德利称，鉴于近期市场动荡对美国经济构成的风险，和几周前相比，如今9月升息前景“迫切性较低”。

不过，由于欧洲股市.FTEU3隔夜下挫近2%，而且中国将在下周初公布更多制造业和服务业数据，部分投资者现在仍焦虑不安。

全球市场本周稍早暴跌，上海股市重挫，引发中国经济忧虑，但中国当局周二晚祭出强力刺激政策后，市场恢复了一些平静。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上涨1.8%，远离本周稍早所及三年低位。

近期金融市场巨震的震中--中国股市早盘上涨，沪深300指数.CSI300涨2.5%，沪综指.SSEC升2.1%。这些股指过去一周暴跌逾20%。

继昨日涨3.2%后，日股日经指数.N225今日继续上扬1.8%，因美国股市创下四年来最大单日涨幅。

美国股市周三大幅收涨，录得四年来最大单日涨幅，因对中国经济的担忧消退，美联储不会在下月升息的预期给低吸买家壮胆。

针对有关美联储将决定等待的猜测，SMBC Friend证券资深策略师Shigemitsu Tsuruta称，“市场已经开始消化这种可能性，而当前水平提供了较好的短线反弹机会。

中国股市周三收盘走低，因中国央行的双降利好刺激作用有限，投资者仍对中国政府使经济摆脱放缓的能力缺乏信心。

汇市方面，受杜德利对9月升息概率的评论影响，美元隔夜一度下滑。

但杜德利告诫不要对短期市场波动反应过度，此语令美联储在9月16-17日会议上加息还留有一定余地。

美元反弹，因避险情绪消退，令日圆和欧元需求下降，近期股市抛售潮中投资者为避险曾买入日圆和欧元。

美元还受益于强劲的美国耐用品订单数据，该数据支持了美联储终将随着美国经济复苏而加息的观点。

美元兑日圆JPY=报120.16日圆，上涨了0.2%，脱离了周一创下的七个月低点116.15日圆。

欧元兑美元EUR=涨约0.1%至1.1327美元，隔夜跌1.7%，进一步脱离周一所创七个月高点1.1715美元。

欧洲央行执委普雷特的谈话亦损及欧元。他表示，欧洲央行达不到通胀目标的可能性升高，因大宗商品价格下跌且海外经济体疲弱。

全球避险心态普遍有所缓和，美国原油期货价格CLc1反弹2.3%至每桶39.50美元。周一时跌至六年半低位，受供应过剩疑虑及中国经济恐硬着陆的担忧所累。布兰特原油期货LCOc1涨2.4%至44.16美元。

金价扳回部位失土，上交易日创下五周来最大单日跌幅，因美元反弹且美股大涨。现货金XAU=上涨约0.3%至每盎司1,127.50美元。(完)

(编译 蔡美珍/许娜/刘秀红/孙国玉/戴素萍 审校 张明钧/高琦/王丽鑫/李婷仪)

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