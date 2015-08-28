亚股延续反弹之势上涨 美国乐观GDP数据安抚市场

路透新加坡/东京8月28日 - 亚洲股市周五延续全球反弹之势走高，乐观的美国经济数据安抚了市场；本周初震荡下跌的中国股市连续第二日回升。

隔夜美国股市大涨，因修正后的美国国内生产总值(GDP)显示该国第二季经济增速高于初值，这在市场担心中国经济问题加剧之际成为令人鼓舞的迹象。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS涨1.3%。由于中国股市大跌拖累金融市场下滑，该指数本周稍早曾触及三年低点，但全周仍有望涨0.2%。

周四，标准普尔500指数.SPX收复了过去六日11%跌幅中的近一半。

“鉴于隔夜市场的正面带动作用，我们今日应该会看到投资者对高风险资产的兴趣增加，”IG的市场策略师Bernard Aw在一份报告中说，“但在周末前市场或许会对大量建仓保持警惕。”

人气好转及好于预期的核心通胀数据推动日经指数.N225上涨2.3%，但本周仍累计下跌2.3%。

中国沪综指.SSEC涨1.1%，本周跌幅收窄至11.1%。恒生指数.HSI涨0.8%，但本周仍跌1.8%。

原油期货上涨，延续上一季的空头回补涨势，美国原油期货及布兰特原油期货均一度涨逾10%，创2008年以来最大单日涨幅。油价本周稍早曾暴跌至六年半低位。

美国原油期货CLc1涨0.9%至每桶42.94美元，布兰特原油期货LCOc1涨0.1%至每桶47.62美元。

除乐观的美国GDP数据外，上周初请失业金人数降幅也大于预期。有关美国联邦储备委员会(美联储/FED)在经济持续显现动能的条件下进行年内升息的传闻复燃。

“美国第二季GDP大幅向上修正，这一利好消息抚平了有关中国经济成长可能走软的担忧情绪，”CMC Markets驻悉尼首席市场分析师Ric Spooner在发给客户的报告中称。

“从增长角度来看，美联储很有可能在12月份开始升息。”

美元指数.DXY最新报95.692，上涨约0.1%，昨日触及一周高位96.031。美指仍远高于周一所及七个月低位92.621。

美元兑日圆JPY=较纽约尾盘持稳，报121.05，远高于周一低位116.15。欧元兑美元EUR=几近持平，报1.1250。

投资者目光仍聚焦于全球主要央行官员参加的杰克森霍尔经济讨论会，寻找近期市场动荡对美联储未来政策影响的线索。

美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治向彭博电视称，“我们必须保持谨慎...试着决定现在我们可能如何应对”近期市场动荡。乔治是一位鹰派官员，他表示美国经济基础似乎依然稳固。

此前，纽约联邦储备银行总裁杜德利称，和几周前相比，如今9月升息前景“迫切性较低”。

现货金XAU=上涨0.4%至每盎司1,130美元，但本周仍可能下滑2.6%。(完)

(编译 孙国玉/汪红英/刘秀红/许娜；审校 徐文焰/王丽鑫/白云/王兴亚)

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