（更正）亚洲股市连续第三日下跌 因市场担心全球经济增长

(更正：因英文原文有误，第三项要点及内文第一段应改为“美元”保持坚挺，而非“日圆”)

路透香港9月2日 - 亚洲股市周三连续第三日下跌，因中国、美国和欧洲制造业数据疲弱，引发投资者对全球经济放缓的担忧，随着投资者解除利差交易，美元保持坚挺。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数早盘尾段跌1.2%，本周迄今跌幅为近4%，因投资者继续抛售新兴市场资产。

但美国E迷你标普股指期货 ESc1 上升0.7%，暗示今日稍晚全球市场可能获得一些喘息空间。美股昨日下挫近3%。

虽然新兴市场放缓的迹象已经出现一段时间，体现在大宗商品价格下跌和贸易增长疲软，但投资者总体上仍乐观认为，美国和中国的强劲需求将继续推动全球经济前行。

不过本周出炉的疲弱采购经理人指数(PMI)数据却令这种看法遭遇当头一棒。

数据显示，美国8月制造业活动降至逾两年低点。此外一份调查显示，中国制造业在8月以至少三年来最快的速度萎缩；而一个令人忧虑的迹象是，新订单和库存增长指标预示行业活动将进一步下滑。

“这是2015年新兴市场危机，”Fidelity Worldwide Management全球投资长Dominic Rossi表示，该公司在全球管理着2,900亿美元资产。

他说，“尽管新兴市场当前状况要比几年前好多了，但可能还有更多潜在苦痛。”

投资人及基金经理都不敢冒险。EPFR最新一周数据显示，新兴市场债券资金流出创下2013年“美联储收紧政策恐慌”以来最高，而根据法国巴黎银行，在此同时股票资金流出也大增。

中国股市主要股指周三继续下跌，尽管多家证券业者声称将扩大股票投资以支撑市场。

中国沪深300指数 .CSI300 跌2.4%至3,281.92点；沪综指 .SSEC 跌2.5%至3,088.82点。这两个股指一度均下挫4%左右。

**升息还是不升息？**

面对美国和中国政策面日益加大的不确定性，美国三大股指年内迄今均告下跌。

美国工厂数据欠佳，从而使美国联邦储备委员会(美联储/FED)在本月稍后的会议上升息的可能性减弱，但市场仍在等待周五的8月非农就业报告，以寻求更多有关升息时间的线索。

路透调查显示，分析师预计美国8月非农就业岗位增加22个，高于7月的21.5万。

对美国最终将升息的预期在近期支撑美元，但投资者买入避险货币日圆，并出脱以欧元为融资币的投机仓位。

美元兑日圆 JPY= 涨0.5%，至120日圆，隔夜曾跌逾1%，远离上周高点121.76日圆。欧元兑美元 EUR= 跌约0.2%至1.1299美元。

“汇市将继续密切关注股市走势，在市场寻求避险的情况下，利差交易的出脱提振了日圆和欧元，”巴克莱东京分行的首席外汇策略师Shinichiro Kadota说。

原油期货继续下跌，昨晚大跌8%，因中国制造业数据不佳激起对需求放缓的担忧。

美国原油期货 CLc1 跌2.2%，至每桶44.40美元；布兰特原油期货 LCOc1 跌1.7%至48.74美元。

现货金 XAU= 小跌，报每盎司1,138.60美元，昨日因美元下跌，金价涨了1%。(完)

(编译 孙国玉/徐文焰/张明钧/王颖/白云; 审校 于春红/艾茂林/高琦/王丽鑫/李爽)

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