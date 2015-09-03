亚洲股市艰难反弹 但波动性仍然较高

路透东京9月3日 - 亚洲股市周四艰难复苏，市场波动性仍然较高；新兴经济体和大宗商品相关的货币走软，因投资者担忧中国经济增长放缓对全球产生的影响。

日本股市日经指数.N225上涨1.4%，为四天来首次上涨。韩国综合股价指数.KS11小升0.4%。不过MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS抹去稍早涨幅。

美国股市周三上涨近2%，交易商认为这是在大跌后的正常走势。尽管周三反弹，但美股仅收复本周稍早的半数跌幅。

全球市值最大的企业苹果(AAPL.O)跳涨逾4%，亦帮助提振市场。苹果9月9日媒体发布会料公布新的iPhone以及新版Apple TV机顶盒，扶助其股价上涨。

交易商目前不必关注中国股市走势，因中国市场本周余下时间逢假期休市。

然而在澳洲公布疲弱零售销售数据后，澳元兑美元下跌0.3%，凸显出大宗商品出口国正苦于应对中国成长降温疑虑。

澳元兑美元AUD=D4跌至0.7020，逼近周三触及的六年低点0.6982。

油价上月末暴涨25%之后，目前仍呈现剧烈波动。

布兰特原油LCOc1下跌1.0%至每桶49.99美元，自周一所及54.32美元的一个月高点下滑，不过尚未逼近触及一个月高点前一周所及的六年半低点每桶42.23美元。

**高波动是新常态？**

国际股市或许压力暂时缓和，但涨势可能短暂。

在美国及中国政策不确定性之下，投资人预期交投将持续极度震荡。CBOE波动率指数.VIX目前仍有26%，较一般12-16%的水准约高出一倍。

日本股市的类似指标--日经波动率指数.JNIV则在35%。

“波动率指数维持在这么高的水准，这个事实显示接下来的市场并不稳定。我们可能需要见到中国更明确的回稳讯号，”瑞穗信托银行首席策略分析师Takeru Ogihara称。

汇市方面，美元兑日圆小幅上扬至120.65日圆，与国际股市回升走势相符。

欧元兑美元EUR=基本持平于1.1220美元。欧洲央行今日稍晚将举行政策会议，一些交易员猜测该央行可能不会暗示进一步放宽政策以支持经济复苏。

另一方面，许多新兴市场货币依然承压，因受到中国经济疑虑和美国升息前景的打击。

巴西雷亚尔BRL=周三挫至2002年以来最低水准，因该国财政赤字料将扩大，令人担心巴西可能会失去投资级债信评级。

若美国周五公布的非农就业报告强化美联储将在未来数月升息的预期，那么新兴市场货币可能面临更大压力。

周三出炉的美国ADP就业报告显示，8月民间就业岗位增加19万个。虽然该数据低于市场预期的20.1万，但高于7月的17.7万。(完)

(编译 李春喜/杜明霞/张明钧/蔡美珍/徐文焰；审校 李爽/于春红/王兴亚/王颖/白云)

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