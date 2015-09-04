亚股涨跌不一 关注美国非农就业数据

* 亚洲股市涨跌不一，美国就业报告公布前市场表现谨慎

* 欧洲央行料准备实施更多刺激措施

* 欧元兑美元在两周低点，兑日圆在三个月低点

路透新加坡/东京9月4日 - 亚洲股市周五表现不一，市场受到美国公布非农就业数据前的谨慎情绪，与欧洲央行愿意扩大刺激政策的信号共同影响。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS回吐盘初涨幅，跌0.2%，本周已经下跌3.4%。

日股日经指数.N225下跌0.9%，本周跌幅扩大至6.0%。

美股三大股指周四回吐盘中稍早涨幅，收盘涨跌不一。标准普尔500指数.SPX小涨0.1%，而Nasdaq指数.IXIC收低0.4%。

“市场在盘初走升后转而向下，追随美股走势，”在线交易平台提供商CMC Markets的分析师Nicholas Teo表示。“今日在每个交易员心中只有一个主题--今晚的美国就业报告，以及这份报告将如何影响美联储9月的利率决定。”

若就业数据强劲，可望强化投资者对全球经济的乐观看法并提振股价，但也可能令市场对提前升息的臆测重燃，从而损及风险资产，特别是新兴经济体的资产。

接受路透访查的经济学家预计8月份美国非农就业岗位增加22万个，保持过去五年就业强劲增长的势头，而平均时薪增幅则持平于7月的0.2%。

尽管整体服务业以5月以来最快速度扩张，但美国服务业8月平均价格水平下降，结束了25个月的连涨，这提高了延后升息的可能性。

美联储目前为止仍未放弃可能在今年加息的打算，而欧洲央行(ECB)则倾向于采取进一步宽松措施。

欧洲央行周四下调经济增长和通胀预测，警告中国可能带来更多问题，同时为扩大其规模已很庞大的资产购买计划铺路。

该央行总裁德拉吉还明确表示，购债计划或许会一直实施到2016年9月之后，该行或调整其规模和组成。

“欧洲央行看来准备出手刺激经济，”三井住友资产管理资深策略师Masahiro Ichikawa称，“考虑到欧洲央行下调经济成长预期，而且新兴经济体不确定性升高，欧洲央行或许不得不表现出准备采取行动。”

受此影响，德国10年期公债收益率DE10YT=TWEB降至0.725%，周一曾触及两周高位0.82%。

欧元兑美元EUR=亦跌至两周低位1.10875，现报1.1128。欧元兑日圆EURJPY=R触及三个月低位133.135。

一直遭受中国经济硬着陆担忧打压的大宗商品市场，交投仍极为震荡。

继早盘上扬后，布兰特原油期货LCOc1下跌0.5%至每桶50.44美元。

期铜CMCU3下跌0.8%至每吨5,203美元；周四曾升至三周多高位5,314美元，因看空的投资者在美国非农就业报告出炉前解除仓位。

期铝CMAL2周四亦走高，并曾触及一个月高位。

中国金融市场周五因全国假日休市。(完)

(编译/审校 李春喜/徐文焰/孙国玉/许娜/张若琪/龚芳)

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