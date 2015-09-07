亚股下跌 中国股市恢复交易后走势不稳

路透东京9月7日 - 亚洲股市周一下跌，市场风险偏好降温，因中国股市结束四天长周末假期后走势不稳。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌0.7%。

在上周五美国股市下滑后，该指数本日稍早已有所下跌。美股下挫是因为美国8月就业报告未能就美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息给出明确信号。

日经指数.N225跌0.4%，韩股综合股价指数.KS11跌0.1%，澳洲股市跌0.7%。

中国股市上周四和周五因假期休市后今日重新开盘，再次成为关注焦点。

沪综指.SSEC最初一度上涨1.8%；周末监管部门为稳定市场发表相关讲话，但这给市场带来的缓解未能长久。0245GMT，该指数转为下跌0.1%。

美国股市周五收跌超过1%，因美国就业数据喜忧参半，使得投资者仍对美联储是否会在本月升息仍感到茫然。

美国8月非农就业岗位增加17.3万个，增幅低于路透所调查经济学家此前预期的22万个。但失业率降至5.1%，创近七年半低位，且工资加速增长。

“就业报告本身表现良好。美国经济正在复苏，如果我们不考虑对中国的担忧，这对日本经济而言也应该是利好消息，”Chibagin资产管理公司驻东京分析师Yoshihiro Okumura称。

中国周一将2014年国内生产总值(GDP)增幅由之前公布的7.4%下调至7.3%，则进一步加重各界对中国经济健康状况的担忧。

市场之前强烈预期美联储将在本月升息，但全球市场动荡以及围绕中国经济及其对全球经济潜在影响的担忧，在一定程度上削弱了这一预期。

周一美元兑其他主要货币处于守势，因周五公布的美国非农就业数据并不足以对美联储加息时点提供明确的线索。

美元兑日圆从上周五高点120.19跌至119.30日圆。欧元兑美元涨0.2%报1.1155，延续隔夜从1.1090美元低点反弹的势头。

纽约Brown Brothers Harriman的全球外汇策略负责人Marc Chandler认为，美元可能回落至118日圆，还可能降得更低一些。

“考虑到股市在上周末前大跌，加上中国市场可能进一步动荡，美元可能会继续下跌，”他写道。中国金融市场在9月3-4日休市，今日恢复交易。

“这些疑虑可能盖过日本央行额外宽松的可能性，许多人仍认为日本央行最快下个月可能会有动作。”

美元指数几无变动，报96.215，上日下跌0.2%。

澳元兑美元周一稍早跌至六年半低位0.6892。

投资人近几周积极抛售澳元，主要是因为中国经济硬着陆的担忧升高。中国是澳洲最大的出口市场。

原油延续周五的跌势。持续的供应过剩疑虑及美股走跌打压油价周五下跌。

美国原油期货跌0.8%至每桶45.67美元。美国原油期货在8月底时受全球经济成长疑虑所累，曾触及六年半低位37.75美元。(完)

(编译 孙国玉/王颖/; 汪红英/刘秀红/戴素萍 审校 龚芳/王兴亚/张若琪/张涛)

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