亚股受欧美股市涨势所提振 日股涨幅超过5%

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透东京/新加坡9月9日 - 亚洲股市周三受到提振，乐观的德国经济数据推动美国和欧洲股市上涨；而避险货币日圆则下跌，因投资者人气转佳。
0250 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨2.5%，主要股指开盘均实现上涨。
日股日经指数跳涨5.7%，有望录得2011年3月以来的最大单日涨幅。日经指数昨日下跌2.4%，抹去年内迄今的涨幅。
美股主要指数在周二都录得超过2%的升幅。
欧洲股市也取得不俗的战绩，因德国7月进出口额都创下纪录高位。
中国股市周二尾盘上涨，市场消化了进口降幅大于预期的数据。贸易数据令人担忧中国经济放缓可能比很多人预期的严重，这进而引发市场揣测中国政府可能推出更多宽松举措，以避免经济硬着陆。
中国沪综指.SSEC涨1.7%。香港恒生指数.HSI涨2.7%。
“鉴于许多市场近几周都遭遇严重抛盘，和隔夜美股一样，今日的涨势只是投机性反弹，”悉尼White Funds Management董事总经理Angus Gluskie称。
“在导致近期市场疲弱的根源即主要是中国经济成长忧虑，显现一些改善迹象之前，市场仍非常有可能重返跌势，”他表示。
美元兑主要货币表现不一，美元指数.DXY小幅下滑至95.945，兑欧元报1.1191。
但美元/日圆上涨约0.5%，至120.25日圆，因市场人气改善令避险货币日圆的吸引力有所稍减。
欧元/日圆亦上扬，小涨0.3%至134.56日圆。
原油期货在低位持稳，因全球供应过剩的疑虑犹存。
美国原油CLc1涨0.2%，至每桶46.15美元，美国石油协会(API)将于当日稍晚公布每周库存数据。
布兰特原油LCOc1上涨0.4%至每桶49.74美元，该期约上日因德国经济数据强劲跳升4%。(完)
(编译 孙国玉/高琦/刘秀红/陈宗琦；审校 龚芳/王兴亚/于春红)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
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