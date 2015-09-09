亚股受欧美股市涨势所提振 日股涨幅超过5%

路透东京/新加坡9月9日 - 亚洲股市周三受到提振，乐观的德国经济数据推动美国和欧洲股市上涨；而避险货币日圆则下跌，因投资者人气转佳。

0250 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨2.5%，主要股指开盘均实现上涨。

日股日经指数跳涨5.7%，有望录得2011年3月以来的最大单日涨幅。日经指数昨日下跌2.4%，抹去年内迄今的涨幅。

美股主要指数在周二都录得超过2%的升幅。

欧洲股市也取得不俗的战绩，因德国7月进出口额都创下纪录高位。

中国股市周二尾盘上涨，市场消化了进口降幅大于预期的数据。贸易数据令人担忧中国经济放缓可能比很多人预期的严重，这进而引发市场揣测中国政府可能推出更多宽松举措，以避免经济硬着陆。

中国沪综指.SSEC涨1.7%。香港恒生指数.HSI涨2.7%。

“鉴于许多市场近几周都遭遇严重抛盘，和隔夜美股一样，今日的涨势只是投机性反弹，”悉尼White Funds Management董事总经理Angus Gluskie称。

“在导致近期市场疲弱的根源即主要是中国经济成长忧虑，显现一些改善迹象之前，市场仍非常有可能重返跌势，”他表示。

美元兑主要货币表现不一，美元指数.DXY小幅下滑至95.945，兑欧元报1.1191。

但美元/日圆上涨约0.5%，至120.25日圆，因市场人气改善令避险货币日圆的吸引力有所稍减。

欧元/日圆亦上扬，小涨0.3%至134.56日圆。

原油期货在低位持稳，因全球供应过剩的疑虑犹存。

美国原油CLc1涨0.2%，至每桶46.15美元，美国石油协会(API)将于当日稍晚公布每周库存数据。

布兰特原油LCOc1上涨0.4%至每桶49.74美元，该期约上日因德国经济数据强劲跳升4%。(完)

(编译 孙国玉/高琦/刘秀红/陈宗琦；审校 龚芳/王兴亚/于春红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。