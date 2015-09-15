亚股走势挣扎 日本央行维持政策不变后日圆小涨

路透东京9月15日 - 亚洲股市周二走势艰难，本周美国联邦储备委员会(美联储/FED)利率决议之前市场情绪谨慎，同时日圆在日本央行维持政策不变后小幅上扬。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS回吐盘初涨幅，跌0.5%，从中国股市下跌获得指引。沪综指.SSEC跌2.4%，沪深300指数.CSI300下滑2.6%。

日股日经指数.N225午后初段涨0.2%，大幅缩减了早盘涨幅。在日本央行结束两日会议并宣布维持政策不变之前，该指数早盘上涨1.3%。央行决定在许多人的预料之中。

但日本央行亦警告称，新兴经济体需求放缓正在影响日本出口与产出。

“此前对于日本央行采取行动并没有强烈的预期，但央行公布声明后，市场还是有所反应，表明有些人还是为央行采取行动做了一些准备，”三井住友信托银行资深市场分析师Ayako Sera表示。

“日本央行可能已决定观望美联储本周如何行动，然后再决定采取什么举措，”她说。

周二稍晚，投资者将关注日本央行总裁黑田东彦的讲话，以从中了解未来政策的线索。

日本央行决议出炉后，日圆转升，美元兑日圆报120.04，较美国尾盘跌约0.2%。

欧元兑日圆跌约0.1%至135.93日圆，欧元兑美元则小涨约0.1%至1.1327。

美元指数跌约0.1%至95.186，滑向隔夜触及的三周低位94.913。

美股周一收低，交易量处于一个月最低水准，市场等待美联储周四结束为期两天的会议结果。

许多分析师认为，全球市场动荡，加上有愈来愈多证据显示中国动能放缓，将妨碍美联储进行2006年以来的首次升息。

上周路透对72位分析师的访查显示，占微弱多数的分析师预计美联储将在9月16-17日的政策会议上加息。目前美联储指标利率为0-0.25%。

大宗商品方面，原油期货收复上日些许跌幅。

美国原油涨约0.4%，报每桶44.16美元，受数据显示美国供应下滑支撑。该期约周一下跌1.4%。

布兰特原油回吐稍早涨幅，下跌约0.2%，至每桶46.28美元，周一大跌3.7%，结算价创下两周低点。

现货金小跌0.1%，至每盎司1,106.73美元。(完)

(编译 王丽鑫/张涛/张若琪/陈宗琦；审校 许娜/李爽/戴素萍)

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